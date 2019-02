SV Mattersburg - SK Sturm Graz: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 19. Spieltag der tipico-Bundesliga ist in vollem Gange! Heute empfängt der SV Mattersburg den SK Sturm Graz und hier bei SPOX erfahrt ihr, wo ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die tipico-Bundesliga geht wieder los und am ersten Spieltag im neuen Jahr ist der Sechstplatzierte Sturm Graz in Mattersburg zu Gast. Das Heimteam verlor zuletzt im Herbst mit 1:2 gegen den LASK, während der SK Sturm mit 3:0 beim Tabellenletzten Admira gewann.

Datum Uhzeit Heimteam Auswärtsteam Austragungsort Liveticker 24. Februar 14.30 Uhr SV Mattersburg SK Sturm Graz Pappelstadion Liveticker

SV Mattersburg - SK Sturm Graz: TV-Übertragung & Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Begegnung zwischen dem SV Mattersburg und dem SK Sturm Graz live und in voller Länge. Ihr könnt euch als entscheiden, ob ihr auf Sky Sport Austria die Konferenz einschaltet, oder aber das Einzelspiel schaut. Sky bietet zudem einen Livestream an: Sky Go

Die Vorberichterstattung bei Sky beginnt bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, demnach um Punkt 14 Uhr. Zudem bietet der öffentlich-rechtliche Sender ORF ab 19.15 Uhr eine Zusammenfassung aller Sonntags-Spiele an.

Mattersburg vs. Sturm Graz: Die letzten Bundesliga-Duelle

Datum Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 22.09.2018 SK Sturm Graz SV Mattersburg 1:2 (1:1) 14.04.2018 SK Sturm Graz SV Mattersburg 3:0 (2:0) 03.02.2018 SV Mattersburg SK Sturm Graz 1:0 (1:0) 21.10.2017 SK Sturm Graz SV Mattersburg 3:2 (1:1) 06.08.2017 SV Mattersburg SK Sturm Graz 2:3 (1:1) 22.04.2017 SK Sturm Graz SV Mattersburg 0:2 (0:1)

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag