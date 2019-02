Brutalo-Foul: Admira-Abwehrchef Bjarne Thoelke erleidet wohl Schien- und Wadenbeinbruch

Es ist eine fürchterliche Szene, die sich im Rahmen des Abstiegsduells zwischen Admira und Wacker Innsbruck in der Südstadt abspielt. Nach nur sechs Minuten will Admira-Kicker Bjarne Thoelke den Ball klären, der Innsbrucker Martin Harrer ist allerdings vor ihn an der Frucht und im Zweikampf bricht sich Thoelke vermutlich das rechte Schien- und Wadenbein.

Der deutsche Abwehr-Chef Thoelke musste unter Tränen auf einer Trage vom Feld getragen werden, eine offizielle Bestätigung der Schwere der Verletzung steht noch aus, die Schrecklichkeit der Szene sprach allerdings Bände. Martin Harrer kassierte nur die gelbe Karte.

Die Admira ging nach elf Minuten durch Patrick Schmidt gegen Wacker in Führung, Emanuel Aiwu, der für Thoelke ins Spiel kam, erhöhte in Minute 34 auf 2:0: hier das Spiel im LIVE-Ticker mitverfolgen.

Österreichische Bundesliga, Runde 19.