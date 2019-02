Ashley Barnes: Das ist der ÖFB-Wunschstürmer vom FC Burnley

Die Entscheidung steht kurz bevor: Premier-League-Stürmer Ashley Barnes, aktuell beim FC Burnley unter Vertrag, dürfte demnächst das Okay vom Ministerrat für einen österreichischen Pass bekommen. Dann wäre der 29-Jährige für Franco Fodas ÖFB-Team spielberechtigt. Auf der Webseite des FC Burnley ist Barnes bereits als Österreicher gekennzeichnet.

Ashley Barnes: Warum darf er für Österreich spielen?

Doch wie kommt die Connection des bulligen Mittelstürmers und Österreich überhaupt zustande? Im Interview mit SPOX im März 2017 erklärte Barnes: "Meine Oma ist aus Österreich, lebt mittlerweile aber in Bath (im Westen Englands, Anm.). Sie kam 1946, nach dem zweiten Weltkrieg, als Hausmädchen nach Reading. Später arbeitete sie in London und lernte meinen Opa kennen."

Barnes weiter: "Geboren wurde sie in Klagenfurt und dort hat sie immer noch einen Bruder und eine Schwester. Ich habe also noch Verwandte in Österreich. Wir haben zwar selten Kontakt, aber in unserer Kindheit sahen wir uns regelmäßig. Deutsch spreche ich leider nicht, aber ich würde mich bei einer Einberufung sofort dahinterklemmen."

ÖFB-Teamchef Franco Foda will Ashley Barnes unbedingt

Dass Teamchef Franco Foda Ashley Barnes unbedingt in seinen Reihen sehen will, ist kein Wunder. Der Burnley-Stürmer hat 28 Premier-League-Tore am Konto, in der laufenden Saison erzielte er gleichviele Tore wie etwa Romelu Lukaku und Anthony Martial (beide Manchester United).

Foda kündigte Ende 2018 bereits an, Barnes lieber früher als später in Rot-Weiß-Rot sehen zu wollen: "Wir haben ihn mehrmals beobachtet. Die sportlichen Erwartungen hat er erfüllt. Er wäre mit Sicherheit eine Bereicherung für unsere Mannschaft. Eigentlich hatten wir ihn kurzfristig eingeplant. Das hat aber nicht funktioniert, weil noch einige Unterlagen gefehlt haben. Jetzt muss man abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, aber bis März haben wir noch einige Zeit."

