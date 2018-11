SPOX-Voting zu Österreichs Bundesliga: Wer schafft den Sprung in die Meistergruppe?

Die österreichische Bundesliga geht mit ihrem neuen Format erstmals in die entscheidende Phase. Nach 22 Runden wird die Liga in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt. SPOX will von Euch wissen: Wer qualifiziert sich für die Top-6 in der Meistergruppe?

Einige vermeintliche Favoriten straucheln in der aktuellen Saison gewaltig. Sowohl Rapid als auch Sturm wechselten den Trainer, um die Trendwende einzuleiten. Acht Spiele verbleiben, bis der erste Schnitt vollzogen wird.

Bundesliga: Tabelle nach 14 Spieltagen