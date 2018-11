Österreich gegen Bosnien-Herzegowina: Wo kann ich die Nations League im Livestream sehen?

Die österreichische Nationalmannschaft trifft im dritten Spiel in der UEFA Nations League zu Hause auf Bosnien-Herzegowina (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Die Gäste führen die Tabelle drei Siegen aus ebenso vielen Spielen an. Will das ÖFB-Team noch Erster werden, muss nach der 0:1-Hinspielniederlage ein Sieg gegen her.

Österreich - Bosnien-Herzegowina: Termin, Anstoßzeit, Stadion

Begegnung Österreich - Bosnien-Herzegowina Datum 15.11.2018 Anstoß 20.45 Uhr Stadt Wien Stadion Ernst-Happel-Stadion Schiedsrichter Andrew Dallas (Schottland)

Österreich gegen Bosnien: Livestream und Infos zur TV-Übertragung

Der ORF zeigt die Nations League live im österreichischen Fernsehen, ab 20.15 Uhr beginnt die Übertragung. In Deutschland und der Schweiz überträgt der Online-Streamingdienst DAZN die Partie live, ab Mitternacht kann man auch in Österreich das Spiel im Re-Live nachsehen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DAZN zeigt alle Länderspiele aus der UEFA Nations League, der EM-Qualifikation 2020 und der WM-Qualifikation 2022 live, den Großteil davon exklusiv.

ÖFB-Team vs. Bosnien: Wo gibt's einen Liveticker?

SPOX tickert alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft live mit. Zum Spiel gegen Bosnien-Herzegowina geht's hier entlang!

© GEPA

Das Hinspiel war hart umkämpft

Österreich gegen Bosnien-Herzegowina: Das Head-to-Head

Datum Heim Auswärts Spielort Ergebnis 24.03.2001 Bosnien-Herzegowina Österreich Sarajevo 1:1 09.05.2001 Österreich Bosnien-Herzegowina Wien 2:0 31.03.2015 Österreich Bosnien-Herzegowina Wien 1:1 11.09.2018 Bosnien-Herzgowina Österreich Zenica 1:0

ÖFB-Team: Zwei Änderungen im Kader

Nach den Verletzungen von Marcel Sabitzer und Florian Grillitsch musste Teamchef Franco Foda gleich zwei Spieler nachnominieren. Mit Thomas Goiginger vom LASK und Stefan Hierländer von Sturm Graz rückten zwei Bundesliga-Kicker nach.

Die Aufstellungen von Österreich und Bosnien: So könnten beide Teams spielen

Österreich: Lindner - Ulmer, Hinteregger, Dragovic, Lainer - Baumgartlinger, Alaba, Schöpf, Lazaro - Arnautovic, Gregoritsch

Bosnien: Sehic - Civic, Zukanovic, Sunjic, Vranjes - Besic, Ojanic, Saric - Duljevic, Dzeko, Visca

Österreich in der Nations League: Die Tabelle der Gruppe B3