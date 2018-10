Die Aufstellungen von Hartberg und Rapid Wien

Der SK Rapid Wien bekommt es in der 11. Runde der Bundesliga mit dem TSV Hartberg zu tun (alle Infos zur TV-Übertragung). Die Hütteldorfer konnten ihr erstes Spiel unter Neo-Coach Didi Kühbauer gegen den SV Mattersburg gewinnen und wollen beim Aufsteiger in der Steiermark nachlegen, um den Anschluss an die Top-6 zu wahren. Folgende Mannschaften schicken die beiden Trainer aufs Spielfeld.

Hartberg vs. Rapid: Die Aufstellungen

Hartberg : Swette - Rasswalder - Huber, Siegl, Blauensteiner - Ljubic, Sittsam - Rep, Kröpfl, Flecker - Tadic

: Swette - Rasswalder - Huber, Siegl, Blauensteiner - Ljubic, Sittsam - Rep, Kröpfl, Flecker - Tadic Rapid: Strebinger - Bolingoli, Sonnleitner, Dibon, Potzmann - Ljubicic, Schwab - Alar, Knasmüllner, Murg - Pavlovic

Zum Ticker des Spiels zwischen Hartberg und Rapid geht's hier.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

TSV Hartberg - SK Rapid Wien: Termin, Anstoßzeit, Spielort