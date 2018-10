TSV Hartberg - SK Rapid Wien: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Der SK Rapid Wien bekommt es in der 11. Runde der Bundesliga mit dem TSV Hartberg zu tun. Die Hütteldorfer konnten ihr erstes Spiel unter Neo-Coach Didi Kühbauer gegen den SV Mattersburg gewinnen und wollen beim Aufsteiger in der Steiermark nachlegen, um den Anschluss an die Top-6 zu wahren. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV läuft.

TSV Hartberg - SK Rapid Wien: Termin, Anstoßzeit, Spielort

Spiel Hartberg - Rapid Datum Samstag, 20. Oktober 2018 Uhrzeit 17.00 Uhr Stadion Profertil Arena Schiedsrichter Dieter Muckenhammer

Hartberg vs. Rapid: Mögliche Aufstellungen

Hartberg : Falst - Rasswalder - Huber, Siegl, Blauensteiner - Ljubic, Diarra - Rep, Kröpfl, Flecker - Sanogo

: Falst - Rasswalder - Huber, Siegl, Blauensteiner - Ljubic, Diarra - Rep, Kröpfl, Flecker - Sanogo Rapid: Strebinger - Bolingoli, Sonnleitner, Dibon, Potzmann - Ljubicic, Schwab - Alar, Knasmüllner, Murg - Pavlovic

TSV Hartberg - SK Rapid Wien: Wo kann ich die Partie im Livestream oder TV sehen?

Das Spiel zwischen Hartberg und Rapid ist nicht im Free-TV empfangbar. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte der Bundesliga gesichert, auf Sky Sport Austria beginnen ab 16 Uhr die Vorberichte, ab 17 Uhr läuft die Konferenz.

Die Einzeloption wird auf Sky Sport 9 ausgestrahlt Der ORF zeigt zudem ab 19:15 Uhr eine Zusammenfassung der Samstags-Partien.

Hartberg gegen Rapid im Liveticker

SPOX liefert zu allen Spielen der österreichischen Bundesliga einen Liveticker. Zum Ticker des Spiels zwischen Hartberg und Rapid geht's hier.

Kühbauer soll bei Rapid für den Umschwung sorgen

Bundesliga: Die 11. Runde im Überblick