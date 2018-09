WAC muss rund einen Monat auf Christopher Wernitznig verzichten

Fußball-Bundesligist WAC muss rund einen Monat auf Mittelfeldspieler Christopher Wernitznig verzichten.

Der 28-Jährige zog sich am Freitagnachmittag im Training in einem Zweikampf mit Marcel Ritzmaier einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu. Das bestätigte WAC-Manager Markus Perchthaler am Samstag.

"Wir rechnen circa mit einem Monat", sagte Perchthaler über die Ausfallsdauer. Wernitznig ist bisher in allen sieben Saison-Pflichtspielen der Wolfsberger unter Trainer Christian Ilzer zum Einsatz gekommen.

Am Sonntag (14.30 Uhr) empfangen die Kärntner als Tabellensiebenter in der Liga Wernitznigs Ex-Team Wacker Innsbruck.

