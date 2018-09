UEFA Nations League, WM- und EM-Qualifikation 2020 und 2022 live auf DAZN

Die Weltmeisterschaft ist vorüber und schon steht der nächste Wettbewerb der europäischen Nationalmannschaften bevor. Ab September wird erstmals die neu ins Leben gerufene UEFA Nations League ausgespielt. DAZN sichert sich die Übertragungsrechte des neuen Wettbewerbs für die ersten beiden Spielzeiten (2018/2019 & 2020/2021) und zeigt alle Spiele inklusive der UEFA Nations League Finals. Darüber hinaus hat sich DAZN auch die Übertragungsrechte der European Qualifiers für die UEFA EURO 2020 und die FIFA Weltmeisterschaft 2022 gesichert.

Die ersten beiden Spieltage der UEFA Nations League finden zwischen dem 6. und dem 11. September 2018 statt. DAZN überträgt in jedem der drei Länder alle Spiele live und exklusiv, mit der Ausnahme der Heimmannschaft des jeweiligen Übertragungslandes.

Während also zum Beispiel in Deutschland auf DAZN England gegen Spanien (08.09., 20:45 Uhr) und Frankreich gegen Niederlande am (09.09., 20:45 Uhr) live und exklusiv laufen, zeigt DAZN das Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Deutschland nicht live, sondern als Highlight und Re-Live ab Mitternacht.

Die Regelung gilt analog für das österreichische Nationalteam in Österreich und das Schweizer Team in der Schweiz. Die Highlight-Clips aller anderen Spiele sowie die Re-Live-Option werden wie gewohnt zeitnah nach Spielende zur Verfügung gestellt.

Nations League Finals: Alle Spiele live auf DAZN

In der Finalrunde, den UEFA Nations League Finals, gibt es ausschließlich auf DAZN alle Spiele live zu sehen. Denn sofern sich eine heimische Nationalmannschaft für das Final Four qualifiziert, überträgt DAZN auch diese Spiele live und in voller Länge - gleichzeitig und co-exklusiv mit dem Inhaber der jeweiligen Free-TV-Rechte.

WM- und EM-Qualifikation live auf DAZN

DAZN zeigt erneut die europäischen Qualifikationsspiele für die UEFA Europameisterschaft 2020 sowie für die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2022. Der Übertragungsmodus gleicht dem der UEFA Nations League: DAZN zeigt alle Qualifikationsspiele inklusive der Playoffs live und exklusiv. Ausgenommen sind auch hier die Live-Spiele der inländischen Nationalmannschaften, deren Spiele aber ab 0:00 Uhr auf Abruf zur Verfügung stehen.

"Wir freuen uns sehr, dass es mit der UEFA Nations League und den Qualifikationsspielen für die großen Fußballturniere für Fans auf DAZN möglich ist Ihre Stars aus den Clubs auch im Nationalteam zu verfolgen. Gemeinsam zu UEFA Champions League, UEFA Europa League, den besten internationalen Ligen und den Highlights aller deutschen Bundesligaspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff, bietet DAZN Fußballfans ein unvergleichbares Angebot - und das um weiterhin € 9,99 pro Monat, jederzeit monatlich kündbar", sagte Thomas de Buhr, Executive Vice President, DAZN DACH.