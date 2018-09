Ex-Austria-Tormann Osman Hadzikic vor Wechsel in die Türkei?

Osman Hadzikic hat beim FK Austria Wien keinen Vertrag mehr. Auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber könnte der fünffache U21-Nationaltorhüter in der Türkei fündig werden.

Wie das Portal turkfutbol.com berichtet, hat der Sportdirektor von Bursaspor, Samet Aybaba, ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen. Der aktuelle Tabellenzwölfte der Süper Lig sucht nach Verstärkung für die Position des Torhüters, nachdem der langjährige Einser-Goalie Harun Tekin zu Liga-Konkurrent Fenerbahce wechselte.

Hadzikic absolvierte in der vergangenen Saison 18 Spiele für die Austria, ehe er seinen Platz an Patrick Pentz verlor. Bei einem Engagement in der Türkei müsste Bursaspor an den FAK eine Ausbildungsentschädigung überweisen.

