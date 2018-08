TSV Hartberg: Warum Jürgen Säumel bei Spielen aufs Tribünendach kraxelt

Jürgen Säumel hat als Co-Trainer beim TSV Hartberg mit einer unorthodoxen Methode auf sich aufmerksam gemacht. Bei Heimspielen klettert der 33-Jährige regelmäßig auf das Dach der Haupttribüne der Profertil Arena, die sich exakt gegenüber der Coachingzone befindet.

"Bitte nicht überbewerten. Das machen wohl alle", erklärte Säumel der Kleinen Zeitung. "Der Überblick ist besser als von unten, man sieht besser, wo Korrekturen notwendig sind."

Ganz ungefährlich klingt das Unterfangen aber nicht: "Man ist dort oben noch immer emotional bei der Sache", sagte er, "aber nicht so sehr wie am Spielfeldrand. Auch das hilft."

Per Kurznachrichten stehe Säumel laufend mit dem Konditionstrainer in Kontakt, vor der Pause gibt er seine Beobachtungen in einer kurzen Besprechung von "ein bis zwei Minuten" weiter.

Bei den Hartbergern ist Säumel, der vor rund eineinhalb Jahren sein letztes Bewerbsspiel als Aktiver bestritten hatte, hauptsächlich für die Gegnerbeobachtung zuständig. Seit Juni ist der Ex-Sturm-Spieler im Team von Cheftrainer Markus Schopp engagiert.

