SV Mattersburg ernennt Klaus Schmidt zum neuen Trainer

Der SV Mattersburg hat Klaus Schmidt zum neuen Cheftrainer ernannt. Der 50-Jährige Steirer tritt die Nachfolge von Gerald Baumgartner an, der in der vergangenen Woche von Präsident Martin Pucher beurlaubt wurde.

Schmidt erhält vorerst einen Vertrag bis zum Saisonende. Er wird bereits am Dienstag das erste Mannschaftstraining leiten.

Bis zum Ende der vergangenen Saison war Schmidt Cheftrainer in Altach, Mattersburg ist seine dritte Trainerstation in der Bundesliga. In der Saison 2007/08 betreute der Steirer für vier Spiele Austria Kärnten.

