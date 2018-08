Sturm Graz: Peter Zulj spricht über Wechselabsichten

Der SK Sturm Graz kommt in dieser Saison weiter nicht in die Gänge. Die Steirer belegen nach dem 1:1 gegen den WAC den sechsten Tabellenrang und warten seit drei Spielen auf einen Sieg. Da am Freitag die Transferzeit endet, droht nun auch noch der Abgang von Spielmacher Peter Zulj.

Vor allem zu Beginn der Transferphase war Zulj in ganz Europa heiß begehrt, ein Wechsel nach Deutschland oder Portugal stand im Raum. Zuletzt sind die Gerüchte um den 25-Jährigen aber etwas abgeflaut. "Nach dem jetzigen Stand bleibe ich bei Sturm. Aber in den letzten Tagen der Transferzeit kann es oft schnell gehen", gibt Zulj gegenüber der Krone zu verstehen, dass er das Geschäft gut kennt.

Er selbst will sich von den Gerüchten um seine Person allerdings ohnehin nicht ablenken lassen und lässt alles auf sich zukommen. "Mein Berater weiß, was er zu tun hat. Wenn er sich meldet, meldet er sich. Wenn nicht, eben nicht ... "

