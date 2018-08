Red Bull Salzburg verleiht Hee-Chan Hwang an Hamburger SV

Der FC Red Bull Salzburg hat am Deadline Day des Sommertransferfensters Hee-Chan Hwang abgegeben. Der Südkoreaner, der zur Zeit bei den Asienspielen im Einsatz ist, wird für ein Jahr zum Hamburger SV verliehen - ohne Kaufoption.

"Hee-chan Hwang ist ein Spieler, der seine hohe Qualität schon auf internationalem Niveau nachgewiesen hat. Obwohl er auf dem europäischen Markt viele Begehrlichkeiten geweckt hat, ergab sich in den letzten Tagen für uns die einmalige Chance, ihn für diese Saison zum HSV auszuleihen. Wir sind davon überzeugt, dass er uns helfen wird, unsere sportlichen Ziele zu erreichen", sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker.

Die Hamburger reagieren damit auf eine schwere Verletzung von Jairo Samperio, der sich im Training beide Kreuzbänder und das Innenband im rechten Knie zuzog.

Im verlorenen Champions-League-Play-off gegen Roter Stern Belgrad (0:0 und 2:2) fehlte Hwang. Er weilt derzeit bei den Asienspielen in Indonesien, um als möglicher Sieger dem Wehrdienst in der Heimat zu entgehen. Dort trifft er mit Südkoreas U23 am Samstag im Finale auf Japan.

Hwang kam im Januar 2015 zum Bullen-Stall, spielte allerdings zunächst ein Jahr lang beim FC Liefering. Seit 2016 absolvierte der 22-Jährige insgesamt 86 Pflichtspiele für die Salzburger und erzielte dabei 29 Tore und sieben Torvorlagen.

Red Bull Salzburg ohne Hee-Chan Hwand: Die fixierten Abgänge