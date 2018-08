FK Austria Wien: Neuzugang Ewandro erhält Spielberechtigung

Ewandro von der Wiener Austria hat drei Wochen nach seinem Transfer aus der Serie A zum FAK die Spielberechtigung für die österreichische Bundesliga bekommen. Damit steht einem Einsatz am kommenden Samstag gegen Mattersburg (17 Uhr im LIVETICKER) nichts mehr im Weg.

Dies teilten die Violetten am Donnerstag auf ihrer Homepage mit. Der ehemalige U20-Teamspieler Brasiliens ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Ausgebildet wurde Ewandro in der bekannten Akademie des FC Sao Paulo.

Der italienische Klub Udinese Calcio war seine erste Station in Europa, wo er bereits als 20-Jähriger sein Debüt in der Serie A gab. Von dort wechselte er Anfang August zunächst auf Leihbasis nach Österreich. Nach einem Jahr besitzt die Austria eine Kaufoption.

