Wechselt Ex-Chelsea-Kicker Cristian Cuevas zur Wiener Austria?

Die Wiener Austria könnte auf der Suche nach einem Linksverteidiger fündig geworden sein: Laut dem südamerikanischen Medium CDF steht Cristian Cuevas vor einem Wechsel nach Favoriten.

Demnach soll Cuevas bereits in den "nächsten Stunden" Nach Europa reisen um einen Vertrag zu unterschreiben. Der 23-Jährige absolvierte Im Juni 2018 eine Partie für die chilenische Nationalmannschaft und stand bis Sommer beim FC Chelsea unter Vertrag. Aktuell ist Cuevas vereinslos.

Für die Engländer absolvierte Cuevas aber nie ein Spiel - in den vergangenen Jahren wurde der Defensivspieler an Vitesse Arnheim, FC Eindhoven, U. de Chile, VV St. Truiden und Twente Enschede verliehen. In der Eredivisie kam er zu 24 Einsätzen, in der belgischen Jupiler Pro League zu 40.