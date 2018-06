Die Aufstellungen von Österreich und Brasilien

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Friendlies Österreich -

Mit Neymar in der Start-Elf geht Brasiliens Nationalmannschaft die WM-Generalprobe gegen Österreich (16.00 Uhr/live im SPOX-Ticker und LIVE auf DAZN) an. Während Teamchef Tite bereits für den Ernstfall bei der Weltmeisterschaft in Russland probt, will Franco Foda seine Siegesserie als ÖFB-Teamchef prolongieren. Die Aufstellungen beider Mannschaften.

Österreich: Heinz Lindner - Aleksandar Dragovic, Sebastian Prödl, Martin Hinteregger - Stefan Lainer, Julian Baumgartlinger, Florian Grillitsch, David Alaba - Alessandro Schöpf, Marko Arnautovic, Xaver Schlager

Brasilien: Alisson (AS Roma) - Danilo (Manchester City), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter Mailand), Marcelo (Real Madrid) - Paulinho (FC Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (FC Barcelona) - Willian (Chelsea), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (Paris Saint-Germain)

Wann findet Österreich - Brasilien statt?