Brasilien wohl ohne verletzten Manchester-United-Star Fred gegen Österreich

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden Boxing Sa 09.06. Tyson Fury: Die Rückkehr des Klitschko-Bezwingers Segunda División Live Saragossa -

Numancia Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien Serie B Palermo -

Venedig Segunda División Gijon -

Valladolid Serie B Frosinone -

Cittadella World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights)

Manchester-United-Neuzugang Fred hat das Abschlusstraining des brasilianischen Fußball-Nationalteams am Samstagnachmittag in Wien nicht mitgemacht und dürfte damit für das Länderspiel am Sonntag (16.00 Uhr/live im SPOX-Ticker und LIVE auf DAZN) gegen Österreich ausfallen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wird sich laut brasilianischen Medien stattdessen in Wien einer Untersuchung an seinem verletzten Knöchel unterziehen.

Fred hatte sich die Verletzung am Donnerstag im Training in London bei einem Foul seines Nationalteamkollegen Casemiro zugezogen. Erst zwei Tage davor war für kolportierte 60 Mio. Euro Ablöse sein Transfer von Schachter Donezk zu Manchester United fixiert worden.

Im Gegensatz zu Fred kehrte Renato Augusto bei den Brasilianern ins Mannschaftstraining zurück. Der Einsatz des Mittelfeld-Routiniers gegen Österreich ist wegen dessen Knieproblemen allerdings fraglich. Superstar Neymar stand im Ernst-Happel-Stadion auf dem Trainingsplatz. Der Angreifer von Paris Saint-Germain wurde von der britischen Boulevardzeitung "Sun" am Samstag mit einem 350-Millionen-Euro-Angebot von Real Madrid in Verbindung gebracht.

Wann findet Österreich - Brasilien statt?