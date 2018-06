Bundesliga: Alles Infos zu TV-Übertragung, Live-Spielen, Internet-Streams und Highlight-Shows

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Ägypten -

Am 27. Juli startet die österreichische Bundesliga in die neue Saison. Dabei wird nicht nur erstmals im neuen Format mit 12 Teams in der Bundesliga und 16 Teams in der 2. Liga gespielt. Durch die Vergabe der TV Rechte ändert sich auch für die Fans vor den Bildschirmen einiges. SPOX hat alle Infos zu TV-Übertragung, Live-Spielen, Internet-Streams und Highlight-Shows.



Wann und wo kann ich die Bundesliga im TV live sehen?

Der Pay-TV-Sender Sky sicherte sich bis 2022 die Rechte an der Bundesliga und überträgt alle Spiele, das heißt 195 Partien pro Saison, live. Im Free-TV werden lediglich vier ausgewählte Spiele pro Saison live auf A1.TV übertragen.

Am Samstag startet Sky um 16 Uhr mit der Vorberichterstattung, ab 17 Uhr beginnt dann die Live-Übertragung der drei Spielewahlweise in der Konferenz oder als Einzeloption. Danach folgt eine einstündige Zusammenfassung in "Alle Spiele, alle Tore".

In den Sommermonaten Juli und August beginnen die drei Spiele am Sonntag ebenfalls um 17 Uhr, ansonsten startet die Live-Übertragung mit zwei Partien um 14:30 Uhr (Konferenz oder Einzel-Option), das Top-Spiel folgt dann um 17 Uhr.

Livestream zur Bundesliga-Saison 2018/19

Mit einem Sky-Abo hat man auch Zugang zu Sky-Go, wo man alle Spiele sowohl in der Konferenz als auch als Einzeloption per Internet-Stream verfolgen kann.

Die drei Playoff-Spiele um die Teilnahme an der Europa League werden von Sky zusätzlich live und kostenlos im Internet gestreamt.

Wo kann ich die Bundesliga im Free-TV sehen?

A1.TV überträgt neben den Eröffnungsspiel am 27. Juli um 20:45 Uhr auch den Frühjahrsauftakt sowie ein Wiener Derby im Free-TV. Das vierte Spiel ist noch nicht fixiert, wird aber eine Begegnung nach dem 22. Spieltag sein.

Bundesliga-Highlights: Wann und wo gibt es Zusammenfassungen der Runden?

Auf Sky beginnt jeweils nach den Live-Spielen die einstündige Sendung "Alle Spiele, alle Tore", mit Highlights zu allen Spielen. Selbstverständlich sind die Highlights auch auf online abrufbar. Eine Stunde nach Spielende sind die Bundesliga Highlights zusätzlich auf laola1.at zu sehen.

Im ORF werden die Highlights jeden Samstag und Sonntag jeweils ab 19:30 Uhr zu sehen sein. Auf oe24.tv wird es jeden Sonntag um 22 Uhr eine Highlight-Show geben.

Völlig neu ist, dass auch die Bundesliga-Klubs ihren Fans drei Stunden nach Spielende das Spiele im Re-Live hinter eine Pay Schranke zeigen. Ab Montag 0 Uhr dürfen die Vereine dann die Highlights ihrer Spiele kostenlos zeigen.

Was kostet das Sky-Abo?

Nach heutigem Stand kostet das Sky-Sport-Paket 19,99 Euro monatlich. Neben der Bundesliga sind unter anderem auch die Champions League, Tennis, die EBEL und Golf enthalten.

Wann und wo kann ich die zweite Liga live sehen?

Der ORF zeigt auf ORF Sport+ aller Voraussicht nach am Freitagabend ein Spiel der 2. Liga live. Am Sonntag Vormittag folgt ein weiteres Livespiel auf laola1.at.

Bundesliga-Auslosung: Austria Wien und Wacker Innsbruck eröffnen neue Saison

Die Bundesliga hat inzwischen auch den Spielplan der kompletten Saison vorgestellt. Auch die Termine der ersten sieben Runden sind bereits bekannt, hier geht's zur Übersicht!

Verein In Liga seit Red Bull Salzburg 2005 SK Sturm Graz 1965 SK Rapid Wien 1911 LASK 2017 Admira Wacker 2011 SV Mattersburg 2015 FK Austria Wien 1911 SCR Altach 2014 Wolfsberger AC 2012 SKN St. Pölten 2016 Wacker Innsbruck Aufsteiger TSV Hartberg Aufsteiger

Zweite Liga: Die 16 Teams der Saison 2018/19

Verein In Liga seit SC Wiener Neustadt* 2014 SV Ried 2017 FC Liefering 2013 SC Austria Lustenau 2000 FC Blau Weiß Linz 2016 WSG Wattens 2016 Floridsdorfer AC 2014 SC Kapfenberg 2012 Wacker Innsbruck Amateure Aufsteiger SV Lafnitz Aufsteiger Vorwärts Steyr Aufsteiger Austria Amateure (Young Violets) Aufsteiger SV Horn Aufsteiger LASK Juniors Aufsteiger Austria Klagenfurt Aufsteiger SKU Amstetten Aufsteiger

*: Wiener Neustadt legte gegen das Ergebnis der Relegation gegen St. Pölten bei der Bundesliga Protest ein.