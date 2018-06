Bericht: Dynamo Dresden an Lukas Grozurek von Admira Wacker interessiert

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies England -

Der deutsche Zweitligist Dynamo Dresden hat offenbar ein Auge auf einen Spieler der Admira geworfen. Lukas Grozurek soll bei den Sachsen ein Thema sein, da er hervorragend zur Spielweise von Dynamo passe.

Grozurek wechselte im Jänner 2015 von Rapid in die Südstadt und entwickelte sich dort zu einem technisch versierten Flügelspieler, der im Eins-gegen-Eins seine Stärken hat, was sich laut einem Bericht der Krone auch in der deutschen 2. Liga rumgesprochen hat.

Bei Dynamo könnte Grozurek Teamkollege von zwei ÖFB-Legionären werden: Mit Patrick Möschl und Sascha Horvath stehen seit Sommer 2017 bereits zwei Offensivspieler aus Österreich im Kader.

In der abgelaufenen Saison absolvierte der 26 Jahre alte Grozurek 37 Pflichtspiele, in denen er elf Treffer und sieben Torvorlagen verbuchen konnte. Zu Beginn der Saison wurde er von Trainer Ernst Baumeister im Sturmzentrum aufgestellt, in der Rückrunde agierte Grozurek jedoch meist auf dem linken Flügel.

Die Admira belegte in der Saison 2017/18 den fünften Platz in der tipico Bundesliga. Durch den Cupsieg des Vizemeisters SK Sturm starten die Niederösterreicher im Juli in die Qualifikation zur Europa League.

Lukas Grozurek: Leistungsdaten in der Bundesliga