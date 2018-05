WAC: Michael Novak kommt vom SV Mattersburg - Christopher Wernitznig bleibt in Wolfsberg

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Der WAC hat am Mittwochnachmittag mit Michael Novak einen Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der 27-jährige Abwehrspieler wechselte ablösefrei vom Liga-Konkurrenten SV Mattersburg zu den Kärntnern und unterzeichnete einen Zweijahresvertrag. Zudem verlängerten die Wolfsberger mit einem Leistungsträger.

"Obwohl der Urlaub gerade erst begonnen hat, würde ich am liebsten morgen schon mit dem Training beginnen. Ich bin mir sicher, dass wir eine geile Saison mit vielen Siegen für den WAC spielen werden", sagte Novak.

Der Kärntner war 2013 zu den Burgenländern gekommen und absolvierte in der abgelaufenen Saison 18 Spiele in der Liga und vier im ÖFB-Cup. Nun kehrt er in seine Heimat zurück.

Christopher Wernitznig verlängert beim Wolfsberger AC

Wenige Stunden vor der Bekanntgabe des Novak-Transfers hat Christopher Wernitznig seinen auslaufenden Vertrag beim WAC um zwei weitere Jahre verlängert.

"Ich werde alles geben, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam mit unseren Fans einige Siege feiern können", sagte der Offensivspieler, der 2014 von Wacker Innsbruck nach Wolfsberg wechselte.

In der abgelaufenen Saison belegten die Kärntner 13 Punkte vor St. Pölten den neunten Tabellenplatz.

