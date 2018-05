SCR Altach stellt Werner Grabherr als neuen Trainer vor

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies Argentinien -

Der SCR Altach hat Werner Grabherr als neuen Trainer vorgestellt. Der 32-Jährige war bislang als Co-Trainer von Klaus Schmidt tätig und erhält bei den Vorarlbergern einen Vertrag für die kommende Saison.

"Mit Werner Grabherr übernimmt ein Trainer diese Rolle, der die Mannschaft, den Club und das gesamte Umfeld gut kennt und unser vollstes Vertrauen genießt", teilte Geschäftsführer Sport Georg Zellhofer in einer Aussendung mit.

Bereits zwei Mal fungierte Grabherr als Interimscoach, zuletzt zum Ende der vorvergangenen Saison nach der Entlassung von Martin Scherb. "Er wird zusammen mit seinem Trainerteam versuchen unsere Mannschaft stets zu verbessern, gut auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten und auch neue Akzente in die Trainerarbeit miteinfließen zu lassen", wird Zellhofer zitiert.

Werner Grabherr unter Damir Canadi ins A-Team

Grabherr stieß vor sechs Jahren ins Betreuerteam der Altacher, bei denen er zunächst als Co-Trainer der Amateurmannschaft tätig war. Unter Damir Canadi wechselte der Vorarlberger, der als Aktiver elf Pflichtspiele für den Verein absolvierte, in den Betreuerstab der Kampfmannschaft.

Parallel dazu war Grabherr für die Gesamtvermarktung des Vereins zuständig. Am 18 Juni soll er seine Arbeit als Cheftrainer aufnehmen. An diesem Tag startet Altach in die Saisonvorbereitung für die Spielzeit 2018/19.

