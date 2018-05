Kurios: Ray Yabo schimpft auf Red Bull Salzburg während Meisterfeier

Primera Division So 06.05. Barca vs. Real: El Clasico live und exklusiv auf DAZN! World Championship Mo 07.05. Eishockey-WM: Gelingt die Sensation gegen die USA? Primera División Live FC Barcelona -

Red Bull Salzburg bricht aktuell alle Rekorde im österreichischen Fußball. Cup-Finale, Europa-League-Halbfinale, fünfter Meistertitel in Folge, auch der Punkterekord ist noch möglich.

Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund jubelte nach dem 4:1-Sieg gegen den SK Sturm Graz euphorisiert: "Es macht Riesenspaß mit diesem Team zu arbeiten, diese Mannschaft ist eine coole Truppe, mit unglaublichem Teamgeist. So eine Stabilität und Euphorie habe ich noch nie erlebt."

Reinhold Yabo schimpft über Angebot

Bei einem dürfte der Teamgeist der coolen Truppe jedoch nicht ganz so hoch im Kurs stehen. Mittelfeldspieler Reinhold Yabo gab inmitten der Meisterfeier dem Bezahlsender Sky ein recht deutliches Interview: "Ich muss sagen, die Signale vom Verein in meine Richtung waren nicht überzeugend. Vom aktuellen Standpunkt muss man sich Gedanken machen, wie es weitergeht. Wer weiß, vielleicht kommt der Verein noch mit einem ernsthaften Angebot auf mich zu."

Yabos Vertrag läuft zu Saisonende aus, bislang scheinen die Zeichen eher auf Abschied stehen. Wenngleich Yabo froh war, überhaupt teilgenommen haben zu dürfen: "Endlich war ich auch dabei! Von den ganzen drei Jahren war das das Jahr, an dem ich am meisten Anteil haben durfte. Das freut mich umso mehr!"

Sonderlich gut drauf war der 26-Jährige, der in dieser Spielzeit auf bislang 22 Saisoneinsätze kommt, nicht wirklich: "Jeder der ein bisschen mitdenkt weiß, dass nicht immer alles rosig läuft, auch in einer Mannschaft die so viel Erfolg hat. Es ist natürlich sehr schwer für das Trainerteam, alle bei Laune zu halten." Am Mittwoch trifft Salzburg im Cup-Finale erneut auf den SK Sturm Graz. Mit einem besser gelaunten Yabo?

Die Bundesliga-Tabelle: