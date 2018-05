Austria Wien bestätigt das Interesse an Rizespors Bright Edomwonyi

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer folgt den Cavs in die Finals? League Two Coventry -

Was SPOX am Donnerstagabend berichtete, bestätigte Austria-Vorstand Markus Kraetschmer am Sonntag bei Sky: Die Veilchen wollen Rizespor-Angreifer Bright Edomwonyi, im abgelaufenen Halbjahr an Sturm verliehen, nach Favoriten locken.

"Sie wissen, dass wir uns auch im Sturm einige Kandidaten anschauen. Wir haben uns über Edomwonyi unterhalten. Wir sprechen mit seinem Management (Max Hagmayr, Anm.), aber hier ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen", so Kraetschmer im Rahmen des letzten Bundesliga-Spieltags.

Um die Beziehung zwischen Sturm und der Wiener Austria macht sich der Vorstand derweilen keine Sorgen. Sturm-Geschäftsführer Günter Kreissl hatte sich vergangene Woche enttäuscht gezeigt. "Das kann ich sicher ein wenig verstehen, weil er insbesondere bei Jeggo lange versucht hat, ihn zu einem Verbleib zu bewegen", sagt Kraetschmer. "Aber ich glaube in diesem Geschäft darf man darauf keine Rücksicht nehmen. Wir brauchen einen Neuaufbau und hatten die Möglichkeit, mit Matic und Jeggo zwei sehr gute Spieler zu verpflichten. "

Zudem bestätigte der 46-Jährige bei Sky das Austria-Interesse an Admiras Thomas Ebner: "Ebner ist ein sehr interessanter, ablösefreier, flexibler Spieler. Und wir müssen auch auf den Österreicher-Topf schauen."

