Austria-Vorstand Markus Kraetschmer kritisiert Spieler: "Da ist auch der Trainer hilflos"

Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe

Bei der Wiener Austria hängt der Haussegen nach der vermutlich verspielten Europacup-Teilnahme mächtig schief. Nachdem bereits Trainer Thomas Letsch sein Team hart kritisiert hatte, legte auch Austria-Vorstand Markus Kraetschmer nach.

Nach der Last-Minute-Niederlage vor heimischem Publikum gegen den SV Mattersburg beträgt der Rückstand auf die fünftplatzierte Admira zehn Punkte - nur die kühnsten Optimisten denken ernsthaft noch an Europa. "Nach so einem Spiel verbietet sich das", meinte auch Letsch.

Der Deutsche hatte nach der Partie ebenso einen dicken Hals wie Kraetschmer. "Wir haben ein Spiel gesehen, wo die Austria zwei Mal in Führung war und wir dann eigentlich durch stümperhaftes Abwehrverhalten einerseits Tore bekommen haben, die du wenn du um die Minimalchance Europa League-Qualifikation kämpfen willst, nicht bekommen darfst. Und auf der anderen Seite hat dieser letzte Wille, dieses Spiel herumzureißen, gefehlt", analysierte Kraetschmer gegenüber Sky.

Kein Vorwurf an Trainer Letsch

Wie enttäuscht er von der Mannschaft ist, zeigt auch die erneute, harsche Kritik an der Mentalität der Spieler, die Kraetschmer via Twitter übte. "Mentalität wird in der Spielerauswahl für den neuen Kader extrem wichtig sein!", ließ er unmissverständlich wissen.

Während die Spieler aktuell also eine Breitseite nach der anderen abbekommen, nimmt Kraetschmer Trainer Letsch in Schutz: "Ich denke, dass sich der Trainer, im Rahmen der Möglichkeiten, einiges überlegt hat. Da ist auch der Trainer hilflos, wenn ich an die Tore denke, die wir bekommen haben. Da kannst du dem Trainer nicht direkt den Vorwurf machen."

Die Bundesliga-Tabelle: