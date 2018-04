Austria-Trainer Thomas Letsch nach Pleite gegen Mattersburg sauer

Serie A Live AS Rom -

Chievo Verona Championship Live Middlesbrough -

Millwall Premier League Live Swansea -

Chelsea Primera División Live Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Live Benfica -

Tondela Ligue 1 Live Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Live Lille -

Metz Ligue 1 Live Monaco -

Amiens Ligue 1 Live Straßburg -

Nizza Ligue 1 Live Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F

Thomas Letsch war der Ärger nach der Partie seiner Wiener Austria gegen den SV Mattersburg ins Gesicht geschrieben. Im Fokus des Trainers standen aber nicht die teils strittigen Schiedsrichterentscheidungen, sondern die Leistungen seiner Spieler.

"Nach so einem Spiel über internationale Plätze zu reden, verbietet sich", stellt der Deutsche am Sky-Mikro deutlich klar. Eigentlich wollten die Veilchen mit einem Sieg ihre Chancen auf den für die Europa-League-Qualifikation berechtigenden Tabellenplatz fünf wahren. Stattdessen rutschten sie durch das 2:3 gegen Mattersburg sogar hinter die Burgenländer zurück auf Rang 7.

Auf die fünftplatzierte Admira, die noch gegen den WAC spielt (LIVETICKER), fehlen bereits sieben Punkte.

Letsch lässt Schiedsrichter als Ausrede nicht gelten

"In der ersten Halbzeit war es ein Spiel, wo man als Trainer durchdreht. Wir haben katastrophal verteidigt, hatten viele Torchancen, aber haben viel zu viel zugelassen", zeigte sich Letsch alles andere als zufrieden mit dem Dargebotenen. Dass die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung zu Ungunsten der Veilchen ausgefallen war, ließ Letsch nicht gelten. Sowohl bei einem vermeintlichen Kontakt an Pires im Strafraum als auch einem Vergehen an Venuto in der Entstehung des Siegtores, blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm.

"Verantwortlich für die Niederlage ist nicht der Schiedsrichter, sondern wir. Wir wollten das Spiel gewinnen. Zum Schluss geht es um die Punkte und die hat Mattersburg. Es ist müßig, es ist wie es ist. Selbst wenn es ein Elfmeter war, er hat nicht gepfiffen", meinte Letsch.

Die Bundesliga-Tabelle: