Sturm Graz vs. Rapid Wien: Günter Kreissl und Stefan Schwab klären ihren Disput auf

Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe Premiership Celtic -

Aberdeen First Division A Lüttich -

Brügge Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed)

Schlussendlich war die Angelegenheit in Graz klar und deutlich: Der SK Sturm besiegte den SK Rapid mit 4:2 und vergrößerte den Vorsprung auf die Wiener auf satte acht Punkte. Und während man als Beobachter auf seine Kosten kam, lieferte die Partie auch einige Nebenschauplätze.

So lieferten sich etwa Sturm-Graz-Geschäftsführer Günter Kreissl und Rapid-Kapitän Stefan Schwab beim Stand von 2:1 beim Gang in die Kabine ein hitziges Schreiduell. Irgendetwas zwischen "Pappn' hoitn" und "net do" war von Kreissl zu hören, nachdem Schwab auf Schiedsrichter Manuel Schüttengruber einredete.

Schwab: "Er wollte mir den Mund verbieten"

"Ich diskutiere normal mit dem Schiedsrichter und er (Kreissl, Anm.) verbietet mir den Mund. Und das hat mich gestört", erklärte Schwab bei Sky den Vorfall nach Schlusspfiff.

"Ich wollte dem Schiedsrichter mitteilen, dass die eine oder andere Situation aus meiner Sicht nicht richtig entschieden wurde, bin aber nicht dazu gekommen, weil ich von Rapidlern in Beschlag genommen wurde", sieht Kreissl bei laola1 die Situation naturgemäß anders. "Ich habe dann gemeint, sie sollen mich hin lassen, sie waren anderer Meinung und dann hat ein Wort das andere ergeben."

Kreissl selbst ärgerte sich selbst über die ein oder andere Entscheidung des Schiedsrichters. Etwa vor dem 1:2, als Emeka Eze von Mario Sonnleitner gefoult wurde, das Spiel aber weiter lief und den Hütteldorfern der Anschlusstreffer gelang.

Die Bundesliga-Tabelle: