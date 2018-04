SK Rapid Wien: Fredy Bickel kritisiert Mannschaft hart

Primera División Live La Coruna -

FC Barcelona Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F J2 League FC Yokohama -

Kumamoto J1 League Iwata -

Kobe

Nach der 2:4-Niederlage des SK Rapid Wien beim SK Sturm Graz im Topspiel der 32. Bundesliga-Runde platzte Fredy Bickel der Kragen. Der Sportchef der Hütteldorfer beklagte die schwankenden Leistungen seiner Mannschaft und ging mit den Spielern hart ins Gericht.

"Die Mannschaft ist zwischendurch schwer zu verstehen. Sie schwankt irgendwo zwischen Wahnsinn und Schwachsinn. Ich verstehe nicht, wie du dir so die Schneid abkaufen lässt, wenn du nach einer schwierigen Saison die Chance hast, in die Nähe von Platz zwei zu kommen", redete sich Bickel auf Sky in Rage.

Der 52-Jährige stellte in den Raum, dass der eine oder andere Rapid-Akteur wohl nicht mehr ganz bei der Sache sei: "Die Mannschaft hat sich mit dem Trainer aufgerafft. Das ist wunderbar. Es aber nicht durchzuziehen und nicht diesen absoluten Heißhunger zu verspüren, das ist etwas, was für mich unheimlich schwierig zu verstehen ist. Man hat gesehen, dass einiges fehlt."

Bickel: "Mannschaft glaubt nicht an sich"

Für Bickel steht auch fest, dass das Umfeld bei Rapid mehr an die Fähigkeiten der Mannschaft glaubt, als die Spieler selbst: "Wenn die ganze Mannschaft spüren würde, was möglich ist, wären wir besser. Aber das Team bringt es nicht rüber, und dann ist das eben näher beim Schwachsinn als beim Wahnsinn."

Vom zweiten Platz will Bickel jedenfalls nicht mehr sprechen, im Gegenteil, er gratulierte Sturm schon zu Rang zwei. "Graz ist der absolut verdiente Sieger und somit für mich auch der verdiente Vizemeister", so Bickel.

Rapid: Vertrag mit Djuricin soll am Montag verlängert werden

Die Hütteldorfer müssen nun sogar um den dritten Rang fürchten, der LASK ist vier Spieltage vor Schluss an den Grün-Weißen vorbeigezogen. "Das wird ganz schwierig", so Bickel, schließlich spielt Rapid am kommenden Spieltag gegen den LASK.

Trainer Goran Djuricin trifft für die schwankenden Leistungen laut Bickel keine Schuld. Am Montag soll sogar offiziell mit dem Coach verlängert werden."Wenn jemand nach diesem Spiel auf den Trainer zeigen will, müssen wir zuerst über vier, fünf Personalien in der Mannschaft diskutierten", stellt der Sportchef den Spielern die Rute ins Fenster.

Die Bundesliga-Tabelle: