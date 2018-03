Wacker Innsbruck übernimmt Tabellenführung

World Championship Boxing So 04.03. #DAZNfightclub: Wilder vs. Ortiz, Kovalev vs. Mikhalin A-League Newcastle -

Wacker Innsbruck ist neuer Spitzenreiter der Fußball-Erste-Liga. Die Tiroler setzten sich im einzigen Spiel der 22. Runde, das am Freitag ausgetragen werden konnte, vor eigenem Publikum gegen Austria Lustenau 2:1 durch und zogen vorerst drei Punkte am bisherigen Leader Ried vorbei. Die Innviertler sind erst am Samstag in Grödig beim nicht aufstiegsberechtigten Vierten FC Liefering zu Gast.

Zlatko Dedic sorgte vor etwas mehr als 2.000 Zuschauern mit einem Doppelpack (48., 58.) für den zweiten Sieg im zweiten Frühjahrsspiel nach dem Auftakt-2:0 in Hartberg. Der slowenische Stürmer hätte auch drei Tore erzielen können, scheiterte aber mit einem schwach geschossenen Foul-Elfmeter an Lustenau-Tormann Nicolas Mohr (38.). Für die Lustenauer war der frühe Führungstreffer von Ronivaldo (8.) zu wenig.

Die Innsbrucker sind damit diese Saison zu Hause weiter unbesiegt, feierten im elften Spiel den siebenten Sieg. Die Mannschaft von Trainer Karl Daxbacher ist in der Liga zudem allgemein seit dem 0:1 bei Liefering am 30. Oktober 2017 sechs Partien unbesiegt.

Ronivaldo gelingt die Führung

Die Tiroler konnten sich bei schwierigen Platzverhältnissen vor der Pause kaum entfalten und mussten auch eine kalte Dusche hinnehmen. Lucas Barbosa lief Harald Pichler auf der Seite davon und sein Zuspiel zur Mitte beförderte Ronivaldo über die Linie. Für den Brasilianer war es Saisontor Nummer zehn. Die Gastgeber wurden nur nach einem Foul von Pius Dorn an Dedic im Strafraum gefährlich. Der Gefoulte selbst ließ die Elferchance aber leichtfertig liegen, Mohr erriet die richtige Ecke (38.).

Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Tiroler deutlich steigern und wurden belohnt. Zwei ähnliche Treffer gaben den Ausschlag, sie wurden jeweils durch einen Gabriele-Eckball eingeleitet. Beim 1:1 kam der Ball über Mathias Maak zu Dedic, beim 2:1 vom Kopf von Christoph Freitag. Innsbrucks Topstürmer musste jeweils aus kurzer Distanz nur abstauben und hält nun ebenfalls bei zehn Saisontoren.

Lieblingsgegner Austria Lustenau

Die Tiroler entschieden damit auch das dritte direkte Saisonduell mit dem Rivalen aus dem Ländle für sich. Drei Siege in Folge für ein Team hatte es in dieser Begegnung in der Erste Liga zuvor noch nie gegeben.

Die restlichen drei Partien der 22. Runde hatten aufgrund der Unbespielbarkeit der Plätze infolge der tiefen Temperaturen und winterlichen Verhältnisse in Wien, Kapfenberg und Wiener Neustadt verschoben werden müssen. Das Duell des FAC mit Wattens soll am Montag (18.30 Uhr) stattfinden. Das Aufeinandertreffen von Wiener Neustadt mit Hartberg wurde für 12. März (18.30) angesetzt. Die Partie Kapfenberg gegen Blau-Weiß Linz soll am 20. März (18.30) nachgetragen werden.