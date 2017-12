5-Jahreswertung: Salzburg holte mehr Punkte als Austria und Rapid zusammen

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN

Auckland Copa Sudamericana Independiente -

Dass die Hoffnung Fußballösterreichs auf einen Fixplatz in der Champions-League-Saison 2018/19 lebt, ist nicht zuletzt Red Bull Salzburg zu verdanken. Denn der aktuelle Europa-League-Fixaufsteiger, der am Donnerstag in Marseille sein letztes Gruppenspiel bestreitet, hat seit 2013/14 etwas mehr Punkte beigesteuert als die beiden Wiener Großclubs Austria und Rapid zusammen.

57 Punkte gehen in diesem Zeitraum auf das Konto der Salzburger, mit großem Abstand folgen Rapid (28,5) und die Austria (25). Zusammen kommen die beiden Wiener Vereine auf 53,5 Zähler. Weit dahinter rangiert Altach mit immerhin 7,5 Punkten, dann folgen Admira Wacker (3,5), der einstige CL-Teilnehmer Sturm Graz (2,5), der WAC, Grödig (je 2) und St. Pölten (1). So wie Salzburg kann auch die Austria heuer noch weitere Punkte holen. Die Wiener müssen gegen AEK Athen gewinnen, um ins Sechzehntelfinale einzuziehen.

Zu bemerken ist, dass diese Punkte in jeder Saison durch die Zahl der pro Nation teilnehmenden Clubs dividiert wird. Die hier genannten Zahlen sind die absoluten. In der Fünfjahreswertung liegt Rot-Weiß-Rot aktuell bei 29,35 Punkten und auf Rang elf. Sollte diese Platzierung bis zum Ende dieser Europacup-Spielzeit gehalten werden, wäre das Ticket für die "Königsklasse" fix, sofern sich der Champions-League-Sieger 2019 über die nationale Meisterschaft für die nächste Auflage der Eliteliga qualifiziert und die diesbezügliche Access List von der UEFA auch offiziell bestätigt wird.

Bullen profitieren von UEFA-Ranking

Salzburg profitiert auch durch die über die vergangenen Jahre erarbeitete Position im UEFA-Ranking, das die "Bullen" im Sommer als 50. auswies. In der Auslosung zur Europa-League-Gruppe wurden die Mozartstädter aus Topf eins gezogen und ersparten sich damit Kaliber. Gesetzt war Salzburg freilich auch in der Qualifikation zur Champions League, wo gegen Rijeka das Aus kam. Die Austria wurde aus EL-Topf zwei gezogen. Sturm war als ungesetzte Mannschaft in der Qualifikation zur Europa League an Fenerbahce Istanbul gescheitert.

Übersicht über die Punkte, die Österreichs Clubs seit der Saison 2013/14 geholt haben: RB Salzburg 57 * Rapid 28,5 Austria Wien 25 * Altach 7,5 Admira Wacker 3,5 Sturm Graz 2,5 WAC 2 Grödig 2 SKN St. Pölten 1