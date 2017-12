Arjen Robben nach Real Madrid: "FC Bayern wie ein Rückschritt"

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Die Darts-WM auf DAZN FIFA Club World Cup Al Jazira -

Auckland Indian Super League Chennai -

Kalkutta Indian Super League NorthEast Utd -

Bengaluru Ligue 1 Bordeaux -

Straßburg Championship Sheffield Utd -

Bristol City Primera División Alaves -

Las Palmas A-League Sydney Wanderers -

FC Sydney Primera División Getafe -

Eibar Premier League West Ham -

Chelsea FIFA Club World Cup Pachuca -

Casablanca Championship QPR -

Leeds Primera División Real Madrid -

Sevilla Ligue 1 PSG -

Lille Serie A Cagliari -

Sampdoria Premier League Newcastle -

Leicester Primera División La Coruna -

Leganes Championship Norwich -

Sheffield Wed Ligue 1 Angers -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Dijon Ligue 1 Metz -

Rennes Ligue 1 Monaco -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Caen Premier League Huddersfield -

Brighton (DELAYED) Primera División Valencia -

Celta Vigo Serie A Juventus -

Inter Primeira Liga Boavista -

Sporting Premier League Crystal Palace -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Tottenham -

Stoke (DELAYED) Premier League Burnley -

Watford (DELAYED) Primera División Real Sociedad -

Malaga Serie A Chievo Verona -

AS Rom Premier League Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto Superliga Estudiantes -

Boca Juniors Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Brom (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Indian Super League Pune -

Bengaluru FC Eredivisie Ajax -

Excelsior A-League Sydney -

Melbourne City Indian Super League Kerala -

NorthEast United Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Eredivisie Alkmaar -

Ajax Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Florenz -

Genua Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villareal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Premier League Everton -

Swansea Primera División Málaga -

Real Betis

Arjen Robben ist beim FC Bayern München nicht mehr wegzudenken. Der Niederländer sah den deutschen Rekordmeister nach Stationen beim FC Chelsea und Real Madrid aber als Rückschritt.

Im Interview mit der spanischen Homepage der UEFA sprach Robben über seine Karriereschritte. In London und Madrid verpasste er den Titel in der Königsklasse und entschloss sich 2009 nach einer "schwierigen Zeit" in Madrid zum Wechsel nach Deutschland.

"Es hat sich in diesem Moment wie ein Rückschritt angefühlt. Bayern hatte in den Jahren zuvor international keinen Erfolg und mein Ziel war es eigentlich, auf dem bestmöglichen Niveau zu spielen. Das hätte den Sieg in der Champions League bedeutet", sagt Robben.

Mittlerweile ist der 33-Jährige fester Bestandteil des Teams. Er blickt gerne zurück: "Es war eine schwere Entscheidung. Real Madrid war eine der größten Mannschaften der Welt, es gab keine Möglichkeit zur Rückkehr. [...] Es ist gut gegangen. Mein Wunsch war es, mit Louis van Gaal zu arbeiten. Das war die beste Zeit meiner Karriere."

Titelgewinn im Finale von 2013

2010 und 2012 zog Robben mit den Bayerns in Finale der Champions League ein, beide Male verlor sein Team: "Das war schmerzhaft. Das ist nicht die Form, wie man in die Geschichtsbücher eingehen will." Im Wembley Stadium 2013 gelang Robben schließlich das entscheidende Tor zum Titelgewinn gegen Borussia Dortmund.

Er erinnert sich: "In diesem Moment denkt man alles, an die Emotionen, dass man sein Ziel als Spieler und als Mannschaft erfüllt hat, dass man das bestmögliche Niveau erreicht hat, dass man die Champions League gewonnen hat. Das war mein Traum als Spieler."