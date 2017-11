Interessante Namen im U21-Teamkader

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United NFL So 19:00 RedZone: Alle NFL-Spiele in der Konferenz A-League Melbourne City -

Der von ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch am Donnerstag nominierte Kader für die Fußball-EM-Qualifikationspartien am 10. November in Maria Enzersdorf gegen Serbien und am 14. November in Skopje gegen Mazedonien.

Tor: Paul Gartler (Kapfenberg), Joannes Kreidl (FC Nürnberg), Alexander Schlager (LASK).

Abwehr: Dominik Baumgartner (Wacker Innsbruck), Petar Gluhakovic (Austria), Sandro Ingolitsch (St. Pölten), Dejan Ljubicic (Rapid), Dario Maresic (Sturm Graz), Stefan Posch (1899 Hoffenheim), Maximilian Ullmann (LASK), Maximilian Wöber (Ajax Amsterdam).

Mittelfeld: Marco Friedl (Bayern München), Mathias Honsak (Altach), Sascha Horvath (Dynamo Dresden), Konrad Laimer (Leipzig), Sandi Lovric (Sturm Graz), Dominik Prokop (Austria), Christoph Rabitsch (WAC), Xaver Schlager, Hannes Wolf (beide Salzburg).

Angriff: Arnel Jakupovic (Empoli), Sasa Kalajdzic (Admira), Marko Kvasina (Twente).

auf Abruf: Fabian Ehmann (Sturm Graz), Tobias Schützenauer (Sturm Graz) - Christoph Baumgartner (1899 Hoffenheim), Oliver Filip (Sturm Graz), Albin Gashi (FAC), Adrian Grbic (SCR Altach), Manuel Haas (Kapfenberg), Emir Karic (Liefering), Michael Lercher (Mattersburg), Ivan Ljubic (Wiener Neustadt), Manuel Maranda (Admira), Romano Schmid (Liefering), Patrick Schmidt (Admira), Philipp Seidl (Wiener Neustadt), Alex Sobczyk (St. Pölten), Nikola Zivotic (Wiener Neustadt).