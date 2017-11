Nächster Routinier beendet Team-Karriere

Premier League Live Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Live Nizza -

Dijon Allsvenskan Live Malmö -

Häcken Serie A Live Cagliari -

Hellas Verona Serie A Live Chievo Verona -

Neapel Serie A Live Florenz -

AS Rom Serie A Live Juventus -

Benevento Serie A Live Lazio -

Udinese Premier League Live Man City -

Arsenal Primera División Live Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 St. Etienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Friendlies Spanien -

Costa Rica Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Ligue 1 Lille -

Saint-Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton Primera División Girona -

Real Sociedad J1 League Kobe -

Hiroshima Primera División Getafe -

Alavés Premier League Arsenal -

Tottenham Premiership Ross County -

Celtic Premier League Liverpool -

Southampton Championship Reading -

Wolves Primera División Leganes -

Barcelona Ligue 1 PSG -

Nantes Serie A AS Rom -

Lazio Premier League Man United -

Newcastle Primera División Sevilla -

Celta Vigo Championship Fulham -

Derby Ligue 1 Dijon -

Troyes Ligue 1 Guingamp -

Angers Ligue 1 Strassburg -

Rennes Ligue 1 Toulouse -

Metz Premier League Leicester -

Man City (DELAYED) Eredivisie Breda -

Ajax Primera División Atlético Madrid -

Real Madrid Serie A Neapel -

AC Mailand Premier League West Brom -

Chelsea (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Huddersfield (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

Everton (DELAYED) Premier League Burnley -

Swansea (DELAYED)

Mit Martin Harnik beendet der nächste Routinier seine Karriere im österreichischen Nationalteam. Der 68-fache Internationale zieht nach zehn Jahren einen Schlussstrich.

Der Stürmer erzielte für Rot-Weiß-Rot 15 Treffer. Harnik hat die Entscheidung "im Sinne der Gesundheit und der Familie" getroffen. Harnik möchte zum Neuanfang des Teams Platz für neue Spieler machen.

"Es ist definitiv keine spontane Entscheidung, ich trage den Gedanken schon länger in mir. Ich spüre, dass ich die Belastung aus den Spielen nicht mehr so wegstecke wie noch vor einigen Jahren. Um meine beste Leistung abrufen zu können, muss ich besser und länger regenerieren. Das ist der Hauptgrund für diesen Entschluss, auch wenn er super-schwer war", so der in Deutschland geborene 30-Jährige in einer Aussendung.

Foda: "Hat in meinen Planungen große Rolle gespielt"

Mit Neo-Teamchef Franco Foda führte der Hannover-Stürmer schon ein längeres Gespräch. Der Teamchef bedauert den Rücktritt: "Sein Entschluss ist sehr schade, er hat in meinen Planungen eine große Rolle gespielt. Als Teamchef muss ich seine Entscheidung respektieren und akzeptieren. Martin ist ein Spieler, der in den letzten Jahren sehr viel für Österreich geleistet hat. Er ist bei uns jederzeit herzlich willkommen."

Anstelle von Harnik wird Stefan Lainer am Montag ins Teamcamp in Marbella einrücken. Vor drei Wochen verkündete bereits Bremen-Kapitän Zlatko Junuzovic seinen Rücktritt aus dem Team. In den Monaten zuvor beendeten auch Markus Suttner, Ramazan Özcan und Christian Fuchs ihre internationalen Karrieren.