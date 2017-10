Altach holt gegen Admira ein 0:2 auf

Bundesliga Sa Jetzt Alle Samstags-Highlights: BVB-RB, Bayern, HSV & S04 Ligue 1 Live Caen -

Angers Ligue 1 Live Guingamp -

Rennes Ligue 1 Live Lille -

Troyes Ligue 1 Live St. Etienne -

Metz Ligue 1 Live Toulouse -

Amiens Premier League Live Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Eredivisie Live Feyenoord -

Zwolle Primera División Live Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Live AS Rom -

Neapel Premier League Tottenham -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Huddersfield (Delayed) Premier League Burnley -

West Ham (Delayed) Serie A Vasco -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby County -

Nottingham Premier League Brighton -

Everton Super Liga Radnik -

Partizan Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Serie A Sassuolo -

Chievo Verona Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle Premier League Zenit -

Tula First Division A Oostende -

Brügge Primera División Malaga -

Leganes Primera División Real Betis -

Valencia Serie A Inter Mailand -

AC Mailand Ligue 1 Straßburg -

Marseille Superliga River Plate -

Tucuman Serie A Hellas Verona -

Benevento Premier League Leicester -

West Bromwich Primera División Las Palmas -

Celta Vigo Serie A Corinthians -

Gremio Ligue 1 Saint-Etienne -

Montpellier Premier League West Ham -

Brighton J1 League Kobe -

Tosu A-League Sydney FC -

Sydney Wanderers Primera División Levante -

Getafe Premier League Chelsea – Watford Premier League Huddersfield -

Man United Primera División Real Betis -

Alaves Ligue 1 Monaco -

Caen Serie A Sampdoria -

Crotone Premier League Southampton -

West Brom Primera División Valencia -

Sevilla 1. HNL Hajduk -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

Bordeaux Ligue 1 Angers -

Toulouse Ligue 1 Metz -

Dijon Ligue 1 Nantes -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Lille Premier League Man City -

Burnley (DELAYED) Primera División Barcelona -

Malaga Serie A Neapel -

Inter Primeira Liga Porto -

Pacos de Ferreira Premier League Stoke -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Leicester (DELAYED) Premier League Newcastle -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Villarreal -

Las Palmas Eredivisie PSV – Heracles Serie A Chievo Verona -

Hellas Verona Championship Ipswich -

Norwich CSL Evergrande -

Guizhou Eredivisie Feyenoord -

Ajax Premier League Everton -

Arsenal Ligue 1 Nizza -

Strassburg Serie A Atalanta -

Bologna Serie A Benevento -

Fiorentina Serie A Milan -

Genua Serie A Ferrara -

Sassuolo Serie A FC Turin -

AS Rom Premier League ZSKA Moskau -

Zenit St Petersburg Primera División Celta Vigo -

Atletico Madrid Ligue 1 Troyes -

Lyon Premier League Tottenham -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Genk Serie A Udinese -

Juventus Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División Leganes -

Bilbao Primera División Real Madrid -

Eibar Serie A Lazio -

Cagliari Ligue 1 Marseille -

PSG Allsvenskan Malmö -

AIK Primera División Real Sociedad -

Espanyol Primera División La Coruna -

Girona Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolves Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo -

Milan Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Strasbourg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nice Championship Leeds -

Sheff Utd

Die Admira kam in der 11. Bundesliga-Runde auswärts beim SCR Altach zum 2:2, mit demselben Ergebnis trennte sich der Wolfsberger AC vom SV Mattersburg.

Den Burgenländer gelang durch Verteidiger Nedeljko Malic (48., 56.) zwei Mal der Ausgleich, nachdem Issiaka Ouedraogo (26.) und Bernd Gschweidl (52.) die Kärntner in Führung brachten.

Altach holte daheim gegen die Südstädter indes einen 0:2-Rückstand auf. Andreas Lienhart (53.) und Christian Gebauer (83.) erzielten die Treffer für die Vorarlberger, auf Seiten der Admira waren Dominik Starkl (42.) und Christoph Knasmüllner (51.) erfolgreich.

Die Admiraner nahmen den Schwung nach der Länderspielpause mit und waren in der Cashpoint Arena dank eines mutigen Auftritts vor der Pause klar spielbestimmend. Bei einem Kopfball von Sasa Kalajdzic (22.) reagierte Altach-Tormann Martin Kobras gut. Bei Abschlüssen von Maximilian Sax (29.) und dem zuletzt ins ÖFB-Nationalteam berufenen Knasmüllner (30.) fehlte nicht viel. Die Führung deutete sich also an und fiel noch vor der Pause. Nach einem schönen Spielzug samt Grozurek-Flanke köpfelte Starkl im Strafraum völlig frei stehend ein (42.).

Altach konnte sich in der Offensive mit Ausnahme eines Dobras-Schusses (24.) überhaupt nicht in Szene setzen, viele Fehlpässe prägten das Spiel. Genauso wie Nachlässigkeiten in der Defensive, wie auch gleich nach Wiederbeginn. Der von Starkl bediente Knasmüllner bekam viel zu viel Platz und konnte überlegt ins lange Eck einschießen (51.). Die Entscheidung war damit aber noch nicht gefallen, da die Hausherren glücklich zurück ins Spiel fanden. Eine abgerissene Lienhart-Flanke senkte sich ins Tor, der überraschte Admira-Goalie Andreas Leitner sah nicht gut aus (53.).

Gebauers erstes Mal

Es war wie ein Weckruf für die Altacher, die plötzlich den Ton angaben und auf den Ausgleich drängten. Näher an einem Torerfolg waren vorerst trotzdem die Admiraner. Grozurek ging im Strafraum leicht zu Boden, scheiterte mit einem unplatzierten Elfmeter aber an Kobras (75.). Der vergebene "Matchball" rächte sich. Gebauer nahm sich von der Strafraumgrenze ein Herz und traf genau ins Eck, Leitner hatte diesmal keine Chance (83.). Es war der Bundesliga-Premierentreffer für den 23-Jährigen.

Beinahe hätte die Schmidt-Truppe die Partie noch komplett gedreht, Markus Wostry konnte einen Aigner-Abschluss aber vor der Linie klären (86.). Die Admira blieb damit zum vierten Mal nacheinander in der Liga gegen Altach ohne Niederlage.

Gut 3.000 Zuschauer in der Lavanttal-Arena bekamen in der ersten Hälfte ein durchaus intensiv geführtes, aber spielerisch bescheidenes Duell geboten, das auch chancentechnisch einige Anlaufzeit benötigte. Die besten Möglichkeiten hatten dann nach Standards Mario Leitgeb (19.) bzw. Thorsten Mahrer (21.), die beiden Torleute Markus Kuster und Raphael Sallinger waren am Posten. Nachdem Mattersburg-Routinier Alois Höller wenig später einen Ball vertändelt hatte, war Kuster aber bei der folgenden Flanke und dem Kopfball Ouedraogos chancenlos.

Die zweite Hälfte bot deutlich mehr. Vor allem die Phase nach dem Wiederbeginn hatte es in sich. Zweimal war es da Abwehrmann Malic, der infolge von Standards für den jeweiligen Ausgleich sorgte: Erst vollendete er eine Freistoßflanke von Rene Renner per Kopf zum 1:1, acht Minuten später war er nach einem von Andreas Gruber verlängerten Freistoß mit dem Fuß zur Stelle. Dazwischen allerdings hatte Zündel mit einem Schuss aus rund 13 Metern kurz den alten Vorsprung des WAC wiederhergestellt.

Tore fielen danach zwar keine mehr, beide Teams lieferten sich aber bis zum Schluss einen engagierten Kampf mit offenem Visier. Die besten Einschussmöglichkeiten konnten Gruber nach einem Konter (70./volley über das Tor) bzw. Ouedraogo (69./Mahrer klärte) aber nicht nutzen.