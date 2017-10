Derby-Eklat: Austria greift durch

Bundesliga Fr 23:00 Mainz-Frankfurt: Die Highlights vom Freitag Basketbol Süper Ligi So 15:00 Derby in Istanbul: Galatasaray-Fenerbahce Ligue 1 PSG -

Austria Wien hat genug von Derby-Krawallen: Nach den unschönen Szenen bei den Aufeinandertreffen zwischen der Austria und Rapid präsentieren die Veilchen neue Maßnahmen. Die Aussendung der Austria im Wortlaut.

Unsere Fans und Familien im Stadion machen den FK Austria Wien zu dem, was er ist. Ihre Sicherheit hat höchste Priorität. Gerade jetzt, nach drei Derbys, die uns einmal mehr gezeigt haben, wofür wir als Klub nicht stehen wollen, ist großer Zusammenhalt spürbar und auch gefragt.

Fußball und Emotionen gehören zusammen. Fairness im Umgang mit Mitmenschen und ein würdevoller Umgang mit sportlichen Niederlagen ebenso.

Die erschütternde Tatsache, dass aufgrund der primitiven und kriminellen Vorfälle bei den ersten beiden Derbys in der Bundesliga und Regionalliga Ost viele Fans und Familien beim Cup-Derby schon von einem Besuch absahen oder letztlich doch kamen und abermals Widerwärtiges erlebten, erfordern von uns, entschieden zu reagieren.

Zwei Punkte schicken wir voraus:

Einerseits möchten wir jedem der Betroffenen - viele haben uns schon kontaktiert - unser größtes Verständnis und Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Der Klub hat selbst vieles beobachtet, darüber hinaus wurden auch Austria-Mitarbeiter gezielt angegriffen. Wir werden noch intensiver den Dialog mit der zuständigen Polizei suchen und mit dem Ordnerdienst Maßnahmen erörtern und beschließen, um solche Situationen wirklich vermeiden zu können.

Andererseits stellen wir fest, dass eine angemessene Reaktion der Verantwortlichen selbst bei eindeutiger Beweislage nicht zu erwarten ist, weshalb unser vorrangiges Bestreben darin liegt, Leidtragende zu entschädigen, einmal mehr ein Zeichen für friedliche Fußballfeste bei der Austria und Maßnahmen für die Zukunft zu setzen.

Zwei Maßnahmen setzen wir sofort:

Bevor wir endgültig in ein sicheres und modernes Zuhause in Wien-Favoriten zurückkehren, steht neben einem Auswärtsderby noch ein Heimderby im Ernst-Happel-Stadion auf dem Programm.

Maßnahme für das nächste Heimderby: Klare Trennung der Fan-Lager. Unsere Besucher im (Familien-)Sektor E, aber natürlich auch in den Fan-Sektoren C und D, müssen sich bestens geschützt und sicher fühlen! Daher werden die Sektoren C, D und E beim letzten Derby Violett sein (Sektor B bleibt leer). Es besteht die Möglichkeit, Sektor F für Gäste-Anhänger zu erweitern, um diese in einem Sektor unterzubringen.

Familien-Aktion: Der FK Austria Wien legt größten Wert auf ein fan- und familienfreundliches Stadion! Daher laden wir Veilchen und ihre Familien zu unserem übernächsten Heimspiel gegen die Admira (Samstag, 18. November, 18:30 Uhr) ein. Wie? Das Formular unter fak.at/familienaktion2017vollständig und gültig ausfüllen - pro Teilnehmer gibt es fünf Freikarten für Dich und Deine Familie in Deinem Wunschsektor! Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl. Gültige Anmeldungen werden bis Donnerstag, den 16. November, per E-Mail bestätigt.