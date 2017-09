Der FAC wird leichtes Futter für die Innviertler

Bundesliga Fr Jetzt Bayern-Wolfsburg: Die Highlights vom Freitag Scottish Premiership Sa 13:00 Rangers-Celtic: Das Old Firm in Glasgow steht an! J1 League Kashima -

Gamba Osaka J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Atletico Madrid -

Sevilla Premiership Rangers -

Celtic Premier League West Ham -

Tottenham CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Serie A AS Rom -

Udinese Premier League Man City -

Crystal Palace Championship Derby County -

Birmingham Primera División Alaves -

Real Madrid Ligue 1 Montpellier -

PSG Serie A SPAL -

Neapel Premier League Leicester -

Liverpool Primera División Malaga -

Bilbao Championship Aston Villa -

Nottingham Ligue 1 Bordeaux -

Guingamp Ligue 1 Caen -

Amiens Ligue 1 Lyon -

Dijon Ligue 1 Metz -

Troyes Premier League Stoke -

Chelsea (Delayed) Primera División Girona -

Barcelona Serie A Juventus -

FC Turin Primeira Liga Benfica -

Pacos Ferreira Premier League Everton -

Bournemouth (Delayed) Premier League Swansea -

Watford (Delayed) Premier League Burnley -

Huddersfield (Delayed) Premier League Southampton -

Man United (Delayed) Serie A Flamengo -

Avai Primera División Espanyol -

La Coruna Eredivisie Utrecht -

PSV Serie A Sampdoria -

AC Mailand Premiership Motherwell -

Aberdeen Championship Sheffield Wed -

Sheffield Utd Eredivisie Ajax -

Vitesse Ligue 1 St. Etienne -

Rennes Serie A Cagliari -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Benevento Serie A Hellas Verona -

Lazio Serie A Inter Mailand -

Genua Premier League Rostow -

Lok Moskau Primera División Getafe -

Villarreal Ligue 1 Straßburg -

Nantes Premier League Brighton -

Newcastle First Division A Charleroi -

Brügge Serie A Sassuolo -

Bologna Primera División Las Palmas -

Leganes Primera División Eibar -

Celta Vigo 1. HNL Hajduk Split -

Lokomotiva Zagreb Super Liga Rad -

Partizan Primera División Real Sociedad -

Valencia Serie A Florenz -

Atalanta Ligue 1 Marseille -

Toulouse Ligue 2 Clermont -

Lens Premier League Arsenal -

West Brom Primera División Real Betis -

Levante Copa do Brasil Cruzeiro -

Flamengo Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Cosaka Primera División Deportivo -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man Utd -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Primera División Barcelona -

Las Palmas Ligue 1 Angers -

Lyon Primera División Real Madrid -

Espanyol Ligue 1 Nizza -

Marseille WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification Europe Georgien -

Wales WC Qualification Europe Italien -

Mazedonien WC Qualification Europe Liechtenstein -

Israel WC Qualification Europe Spanien -

Albanien WC Qualification Europe Kroatien -

Finnland WC Qualification Europe Kosovo -

Ukraine

Die SV Ried liegt in der Fußball-Erste-Liga nur noch einen Zähler hinter Tabellenführer Wiener Neustadt. Der Aufstiegs-Aspirant eroberte dank eines verdienten 4:1-Sieges beim Floridsdorfer AC zum Abschluss der zwölften Runde den zweiten Platz. Der holprig in die Saison gestartete Bundesliga-Absteiger feierte den siebenten Saisonsieg, der FAC liegt nach der neunten Niederlage am Tabellenende.

Die beste Offensive der Liga (27 Tore) brauchte in Floridsdorf einige Zeit, um auf Touren zu kommen. Mit Fortdauer der ersten Hälfte gelang es der Elf von Lassaad Chabbi aber vermehrt, den FAC unter Druck zu setzen. Die Floridsdorfer selbst verteidigten zwar konzentriert, fanden sich jedoch immer mehr in der Rolle der nur noch reagierenden Mannschaft wieder. Die Rieder Führung war so eine logische: Die "Wikinger" kombinierten sich über die linke Seite durch, Ronny Marcos legte auf Wießmeier zurück und der Deutsche drückte den Ball mit etwas Glück über die Linie (38.).

An der Charakteristik des Spiels sollte sich bis zuletzt nichts ändern, und Ried spielte in der zweiten Hälfte die größere Klasse aus. Zwar bäumten sich die Floridsdorfer nach Wießmeiers zweitem Tagestreffer (61.) noch einmal auf: Edrisa Lubega gelang nach Kröpfl-Standard der 1:2-Anschlusstreffer (66.). Doch Joker und Trainersohn Seifedin Chabbi (74.) sowie Ilkay Durmus (83.) sorgten für den deutlichen 4:1-Erfolg der Rieder.

Wr. Neustadts Vorsprung schmilzt

Wiener Neustadt blieb beim 1:1-Heimremis gegen Austria Lustenau zum dritten Mal in Serie ohne Sieg. Während das drittplatzierte Hartberg nach einem 0:0 in Innsbruck weiter zwei Zähler zurückliegt.

Nachdem auch Kapfenberg und Wattens (1:1) die Punkte teilten, konnte der FC Liefering Zähler gutmachen. Die nun viertplatzierten "Jungbullen" bezwangen Blau-Weiß Linz zuhause locker 3:0.

Für Wiener Neustadt endete auch das dritte Spiel hintereinander ohne Sieg. Aus dem Spiel heraus tat sich die Elf von Trainer Roman Mählich gegen kompakt stehende Gäste schwer. Lustenau, das sich nach dem Cup-Ausscheiden gegen Viertligist Oedt am Donnerstag von Trainer Andreas Lipa getrennt hatte, war unter "Feuerwehrmann" Daniel Ernemann anfangs sogar die aktivere Elf.

Nach dem Seitenwechsel ließ Fabian Miesenböck erst eine Großchance liegen, hämmerte dann aber einen haltbaren Freistoß zur Führung der Heimischen ins Tor. Für die Gäste antworte Ronivaldo: Der sechsfache Saisontorschütze köpfelte zum Ausgleich ein (62.). Wiener Neustadt erhöhte nach Jodel Dossous Tätlichkeit (67.) mit einem Mann mehr noch einmal den Druck. Doch Hamdi Salihi, der Führende der Torschützenliste, wurde bei seiner Topchance gerade noch am Abschluss gehindert (83.).

Nullnummer zwischen Wacker und Hartberg

Am Innsbrucker Tivoli sahen die Zuschauer im Duell des zuvor Vierten mit dem Zweiten ein 0:0 der besseren Sorte. Dabei präsentierten sich die Hartberger anfangs trotz Extraschicht über 120 Minuten im Cup als die wesentlich aktivere Mannschaft. Innsbruck übernahm aber bis zur Pause die Kontrolle, ließ aber gleiche einige gute Chancen aus.

Auf der Gegenseite brachte Hartbergs Dario Tadic nach Abstimmungsproblemen in der Tiroler Defensive den Ball nicht im leeren Tor unter. Der zweite Durchgang war ein Spiegelbild des ersten: Hartberg erwischte den besseren Start - und wieder kam Innsbruck auf. Ein Tor gelang der Elf von Karl Daxbacher aber trotz Chancenplus bis zuletzt nicht.

Nächstes Tor von Romano Schmid

Nichts anbrennen ließ ein blutjung auftretender FC Liefering gegen Blau-Weiß Linz. Mit der im Durchschnitt jüngsten Formation dieser Erste-Liga-Saison (18,2 Jahre) fuhren die "Jungbullen" ihren sechsten Saisonsieg ein. Dominik Szoboszlai (18.), Alexander Schmidt (41.) und Romano Schmid (65.) trafen. Die ohnehin ersatzgeschwächten Linzer agierten ohne ihren erfolgreichsten Torschützen Florian Templ, der erkrankt fehlte, ohne Durchschlagskraft.

Kapfenberg blieb auch im vierten Heimspiel unter Trainer Stefan Rapp ungeschlagen. Beim 1:1 verwertete Wattens-Stürmer Milan Jurdik nicht nur früh einen schmeichelhaften Elfmeter, sondern landete auch einen Wirkungstreffer (9.). Denn die forschen Angriffsbemühungen der Steirer fanden damit lange Zeit ein Ende.

Kapfenbergs Brasilo-Stürmer Lucas Rangel köpfelte zwar trotz Unterzahl - Davor Bratic hatte Gelb-Rot gesehen (55.) - noch den Ausgleich 61.). Mehr wurde es für die "Falken" aber nicht mehr, weil David Sencar mit einem Stangenfreistoß in der Nachspielzeit Pech hatte. Die Tiroler nahmen den Punkt gerne mit und beendeten immerhin ihre vier Spiel andauernde Auswärtsniederlagen-Serie.