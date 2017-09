Chabbi schnürt gegen Jung-Bullen Viererpack

Bundesliga Fr Jetzt Schalke-Leverkusen: Die Highlights vom Freitag Primera División Live Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Roter Stern Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Serie A Cruzeiro -

Corinthians Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica Superliga Boca Juniors -

Chacarita WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru A-League Melbourne City -

Brisbane WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien Serie A Flamengo -

Fluminense

Wiener Neustadt kann doch noch gewinnen. Das Team von Roman Mählich gewann nach drei sieglosen Spielen in Folge in der 13. Runde der Fußball-Erste-Liga am Freitag in Hartberg durch ein Tor von Hamdi Salihi (69.) 1:0 und wehrte damit Rieds Angriff auf die Tabellenspitze vorerst ab. Die Innviertler (26) überrollten Liefering dank Vierfachtorschütze Seifedin Chabbi mit 6:1 und liegen weiter nur einen Punkt hinter den Niederösterreichern.

Im Tabellenkeller verschaffte sich Wattens mit einem 5:1 im direkten Duell mit dem Floridsdorfer AC Luft im Kampf gegen die Rote Laterne. Die Tiroler liegen schon sieben Punkte vor den Wienern, die weiterhin erst sieben Punkte aufweisen. Kapfenberg kam zu einem schmeichelhaften 2:0-Auswärtssieg bei Blau Weiß Linz. Dem Brasilianer Lucas Rangel gelang dabei ein Doppelpack (61.,74).

Rot nach 70 Sekunden

In Ried startete das Spiel mit einem Knalleffekt. Nach 70 Sekunden entschied der Unparteiische Alan Kijas, der den kurzfristig erkrankten FIFA-Schiedsrichter Markus Hameter ersetzt hatte, nach einem Kontakt zwischen Liefering-Verteidiger Igor und Seifedin Chabbi auf Torraub und Rote Karte. War das Foul schon strittig, irrte sich der Schiedsrichter beim Ort des Vergehens definitiv. Julian Wießmeier scheiterte beim zu Unrecht verhängten Elfmeter noch an Carlos Coronel mit einem durchaus platzierten Schuss.

In Überzahl sollte das Pendel dennoch rasch zugunsten der Rieder ausschlagen. Ilkay Durmus traf in der achten Minute mit dem Innenrist volley von der Strafraumgrenze. Chabbi sorgte noch vor der Pause mit seinen Saisontoren sieben und acht für die Entscheidung. Zunächst stand er nach Assist von Manuel Kerhe ideal (20.), nach etwas mehr als einer halben Stunde schloss er eine schöne Kombination über Thomas Fröschl und Durmus ab. Unmittelbar vor dem zweiten Rieder Treffer übersah Kijas ein klares Kerhe-Foul im eigenen Strafraum.

Nach Seitenwechsel erhöhte Thomas Fröschl bereits nach fünf Minuten. Kurz vor Schluss traf Chabbi erneut (83.). In der Nachspielzeit erzielte Dominik Szoboszlai noch den Ehrentreffer (91.), ehe der Trainersohn mit seinem vierten Tor im Spiel und seinem zehnten insgesamt die Führung in Torschützenliste übernahm (92.). Die Oberösterreicher feierten den vierten Sieg in Folge. Im heimischen Stadion ist das Team von Lassad Chabbi sogar seit fünf Spielen ohne Punktverlust.

Erste Heimniederlage für Hartberg

In Hartberg mussten die Gastgeber trotz einer ansprechenden Leistung im siebenten Spiel die erste Saisonniederlage vor eigenem Publikum hinnehmen. Die Steirer hatten die besseren Chancen, jubeln sollten dennoch die erneut effizienten Gäste. Hamdi Salihi sorgte mit seinem neunten Saisontor für den höchst schmeichelhaften Sieg.

In Wattens wurde vor allem der FAC seinem schlechten Ruf in der Defensive gerecht. Lukas Katnik war schon nach neun Minuten zur Stelle als ihn die Wiener nach einer Flanke von Sebastian Santin sträflich alleine ließen. In der 20. Minute überlupfte Katnik den herausgeeilten FAC-Tormann Martin Fraisl. Mario Kröpfl gelang nach einem Eckball zwar fast postwendend der Anschlusstreffer (24.), Benjamin Pranter sorgte nach idealer Steilvorlage von Florian Mader noch in der ersten Hälfte für den Zweitorevorsprung (39.).

Nach der Pause erzielte Katnik schon nach wenigen Minuten seinen dritten Treffer des Abends, bereits den fünften in dieser Saison (48.). Juventus-Leihgabe Roger Tamba M'Pinda sorgte per Elfmeter für den Endstand, nachdem er zuvor nach schnellem Antritt im Strafraum gelegt worden war. Der FAC hat damit bereits 39 Tore (im Schnitt drei pro Spiel) kassiert.