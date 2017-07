Mit dieser Startelf tritt Rapid gegen Mattersburg an

International Champions Cup Di 13:35 Der Härtetest für den FC Bayern München Premier League Sa Live St. Petersburg -

Der SK Rapid Wien empfängt zum Auftakt der österreichischen Fußball-Bundesliga den SV Mattersburg (Ab 16 Uhr HIER im LIVETICKER). Hier erfährt ihr alle Informationen zum Spiel: Aufstellungen, Liveticker, TV-Übertragung und mögliche Livestreams.

Wie sehen die Aufstellungen bei Rapid-Mattersburg aus?

Rapid-Trainer Goran Djuricin sorgt für eine Überraschung. Der von der zweiten Mannschaft hochgezogene Eren Keles (23 Jahre alt) darf genauso von Beginn an ran wie Vereins-Legende Steffen Hofmann.

Die komplette Rapid-Startelf: Richard Strebinger; Mario Pavelic, Mario Sonnleitner, Maximilian Wöber, Thomas Schrammel; Stephan Auer, Stefan Schwab; Thomas Murg, Steffen Hofmann, Eren Keles, Joelinton

Mattersburg schickt unter anderem Ex-Rapidler Stefan Maierhofer von Beginn an auf das Feld.

Die komplette Mattersburg-Startelf: Markus Kuster; Florian Hart, Lukas Rath, Cesar Ortiz; Michael Novak; Jano, Philipp Erhardt; Alois Höller, Julius Ertlthaler, Andreas Gruber; Stefan Maierhofer

Wo kann ich Rapid gegen Mattersburg live im TV sehen?

Sky besitzt in Österreich die Rechte an der österreichischen Bundesliga. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Runden. Der ORF überträgt nur ein Live-Spiel pro Runde, jenes am Sonntagnachmittag. Rapid gegen Mattersburg ist nicht live im Free-TV zu sehen.

Wo kann ich Rapid gegen Mattersburg live im Internet sehen?

Mit SkyGo sind die Matches auch von unterwegs zu sehen. SPOX bietet außerdem zur österreichischen Bundesliga einen LIVETICKER an.

Die Abschlusstabelle der letzten Saison