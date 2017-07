Wie die Bundesliga am Transfermarkt enttäuscht

International Champions Cup Sa Live FC Bayern München -

AC Mailand Premier League Asia Trophy Sa Live West Bromwich -

Crystal Palace CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Asia Trophy Sa 14:30 Leicester -

Liverpool Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Premier League Sa 18:30 Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem Serie A Sa 21:00 Vitoria -

Chapecoense International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Shenhua -

Beijing Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby

Die Bundesliga-Saison steht vor der Tür. Knapp einen Monat vor den internationalen Top-Ligen eröffnen die österreichischen Klubs das neue Fußballjahr. Große Veränderungen sind nicht zu erwarten. Vieles spricht für Red Bull Salzburgs fünften Meistertitel in Folge. Das liegt auch am bisher schwachen Transfersommer der übrigen Bundesligisten.

Bis zum Ende der Transferzeit sind zwar noch ein paar Wochen Zeit, die meisten Klubs konnten bisher aber weder große Ablösesummen lukrieren noch echte Verstärkungen verpflichten. Stattdessen wird in der Kaderplanung oft nur Schadensbegrenzung betrieben. Diese drei Fehlentwicklungen sind zu beobachten:

1) Die Kader wurden nicht verstärkt

Transfers sind in der Regel dazu da, um den eigenen Kader zu stärken. Wirklich gelungen ist das bisher aber kaum einem Bundesliga-Team. Bestes Beispiel ist Rapid. Die Hütteldorfer haben eine Seuchen-Saison hinter sich, trotzdem blieb der Kader nahezu unverändert. Mit Boli Bolingoli-Mbombo holte der Tabellen-Fünfte der letzten Saison lediglich einen Linksverteidiger, der nach aktuellem Stand nicht einmal zur Stammelf gehört. Zum Schlüssel-Transfer könnte allerdings noch der angestrebte, schnelle Stürmer avancieren.

Apropos schneller Stürmer: Einen solchen hat sich der Erzrivale Austria mit Christoph Monschein bereits gesichert. Der Ex-Admiraner tritt in die großen Fußstapfen von Larry Kayode, dessen Abgang wohl so gut wie feststeht. Einen anderen Schlüsselspieler haben die Veilchen mit Lukas Rotpuller bereits verloren. Der Innenverteidiger soll von Heiko Westermann ersetzt werden. Ob der 34-Jährige jedoch wirklich eine Verstärkung für die Austria-Abwehr darstellt, daran zweifelt nicht nur Paul Scharner. Insgesamt hat Sportdirektor Franz Wohlfahrt seine Hausaufgaben zwar erledigt und den starken Kader zusammengehalten. An Qualität hinzugewonnen hat dieser aber nicht.

Dasselbe lässt sich wohl auch von Sturm Graz behaupten. Die Steirer haben noch immer mit dem Aderlass im Winter zu kämpfen, als Uros Matic und Bright Edomwonyi den Verein verließen. Die sieben Neuzugänge (Patrick Puchegger, Fabian Schubert, Jörg Siebenhandl, Thorsten Röcher, Peter Zulj, Oliver Filip, Luan) sind gute Rollenspieler, aber ein neuer Matic wurde wohl nicht aus dem Hut gezaubert. Auch die technischen Fähigkeiten von Baris Atik (Leihende) und Sascha Horvath (Dynamo Dresden) werden dem Angriffsspiel fehlen. Bezeichnend, dass der eigentlich für die Amateure geholte Fabian Schubert die Grazer mit einem Doppelpack zum Cup-Aufstieg gegen Hard schoss. Er könnte noch überraschen.

So teuer sind die Heimtrikots der Bundesliga-Klubs © GEPA 1/11 Viele Bundesliga-Klubs setzten für die neue Saison auf eine neue Wäsch'. Die Preisunterschiede zwischen den Vereinen sind teilweise recht deutlich. So teuer sind die Heimtrikots der österreichischen Bundesligisten: © GEPA 2/11 10. Platz: LASK - 49 Euro © GEPA 3/11 9. Platz: Wolfsberger AC - 59,90 Euro © GEPA 4/11 7. Platz: SV Mattersburg - 60 Euro © GEPA 5/11 7. Platz: SKN St. Pölten - 64,90 Euro © GEPA 6/11 5. Platz: Admira Wacker - 65 Euro © GEPA 7/11 5. Platz: SCR Altach - 65 Euro © GEPA 8/11 4. Platz: Sturm Graz - 74,99 Euro © GEPA 9/11 3. Platz: Austria Wien - 80 Euro © GEPA 10/11 2. Platz: RB Salzburg - 84,95 Euro © GEPA 11/11 1. Platz: Rapid Wien - 89,95 Euro

Daneben verzichteten auch die meisten anderen Bundesliga-Vereine auf Königstransfers. St. Pölten holte zwar acht Neue, doch keiner davon sticht wirklich hervor. So konnte sich Stürmer Roope Riski letzte Saison beim deutschen Drittligisten Paderborn nicht durchsetzen. Einzig Aufsteiger LASK sorgte für Aufsehen. Mit James Holland und Emanuel Pogatetz sicherten sich die Linzer wertvolle Erfahrung für die Bundesliga. Dazu holten die Stahlstädter mit Gernot Trauner und Thomas Goiginger gezielte Verstärkungen für einzelne Positionen, ohne dass sie Schlüsselspieler aus der Aufstiegssaison abgeben mussten.

2) Kein adäquater Ersatz von Schüsselspielern

Es ist das schwere Los der kleineren Vereine, dass wichtige Leistungsträger eine neue Herausforderung suchen, sobald sie über einen längeren Zeitraum groß aufspielen. Altach, Admira, Mattersburg und der WAC können ein Lied davon singen. All diese Vereine mussten in diesem Sommer einen oder mehrere Schlüsselspieler ziehen lassen. Adäquat ersetzen konnten diese jedoch kaum ein Klub.

Beispiel Mattersburg: Die Burgenländer verloren mit Patrick Farkas, Thorsten Röcher und David Atanga drei ihrer wichtigsten Kicker. Ersetzt werden sollen sie mit Masaya Okugawa, Smail Prevljak (beide Liefering), Andreas Gruber (Sturm), Florian Hart (Ried), Rene Renner (BW Linz) und Florian Sittsam (Wr. Neustadt) - allesamt starke Fußballer, aber an die Qualität der Abgänge reichen sie (noch) nicht heran.

Der WAC versuchte erst gar nicht, den Verlust der Stammspieler Joachim Standfest (Karriereende) und Peter Tschernegg (St. Gallen) aufzufangen. Stattdessen geht man mit drei Neuzugängen aus der Ersten Liga einen ganz jungen Weg. Auch die Admira setzt traditionell auf Talente aus ihrer Akademie. Nach dem Abschied von Monschein muss wohl Jung-Stürmer Patrick Schmidt die Kohlen aus dem Feuer holen, Neuzugang Marin Jakolis, Reservist aus Belgiens zweiter Liga, wird zunächst keine allzu große Verstärkung darstellen.

Altach musste mit Lukas Jäger und Nikola Dovedan zwei namhafte Abgänge hinnehmen, stattdessen holten die Vorarlberger Simon Piesinger und Stefan Nutz. Zumindest Letzterer schlug mit drei Toren in vier EL-Qualifikations-Spielen voll ein. Gut möglich, dass das Überraschungssteam der letzten Saison mit Benedikt Zech und Nicolas Ngamaleu aber noch zwei Leistungsträger verliert. Um beide ranken sich immer wieder Transfergerüchte. Im Fall der Fälle wird Sportdirektor Georg Zellhofer gefordert sein, noch einmal am Transfermarkt zuzuschlagen.

3) Kaum Einnahmen durch Spielerverkäufe

Österreichische Vereine sind Teil einer Ausbildungsliga. Der Nachteil davon: Jedes Jahr komen auf's Neue finanzkräftige Vereine und kaufen den heimischen Klubs ihre besten Spieler weg. Der Vorteil: Mit diesen Transfers lässt es sich normalerweise gut verdienen. Genau das ist in diesem Jahr jedoch nicht der Fall. Zwar wechseln auch diesmal einige Spieler ins Ausland (vornehmlich in die 2. Liga nach Deutschland), doch große Ablösesummen sind bisher Mangelware.

Die Transferflop-Elf der Bundesliga © GEPA 1/13 Schon oft gaben österreichische Klubs Millionen für Neuzugänge aus, die sich später als Flops herausstellten. Jüngstes Beispiel: Rapids Traustason. Doch er ist nur einer von vielen Fehleinkäufen. Das ist die SPOX-Elf der teuersten Transferflops. © GEPA 2/13 Marc Ziegler (Austria Wien): Beim FC Tirol erwies sich der deutsche Keeper als wahrer Hexer, hielt u.a. 1089 Minuten seinen Kasten sauber. Die Austria schlug für 700.000 Euro zu. Die Ausbeute: 7 Spiele. Ziegler: "In Wien wurde ich verarscht." © GEPA 3/13 Douglas Silva (Red Bull Salzburg): Unglaubliche 2,6 Mio. überwiesen die Bullen 2011 an Hapoel Tel Aviv, um sich seine Dienste zu sichern. Der Brasilianer kam in zwei Jahren - auch wegen Verletzungen - gerade mal auf 15 Einsätze. © GEPA 4/13 Isaac Vorsah (Red Bull Salzburg): Ein Jahr später blätterte Salzburg 2 Mio. für den damaligen Hoffenheimer Isaac Vorsah hin. Eine stolze Summe, für einen Spieler, der genau 18 Mal eingesetzt wurde. Seit seinem Bullen-Aus 2016 ist er vereinslos. © GEPA 5/13 Stefan Stangl (Red Bull Salzburg): 2016 folgte er dem Ruf des Geldes und verließ Rapid Richtung Salzburg (Ablöse: 1,65 Mio.). Die Bilanz: 10 Pflichtspiele - aber immerhin ein Double im Lebenslauf! Noch hat er ja die Chance, seine Kritiker zu belehren. © GEPA 6/13 Arnór Traustason (Rapid): Der Isländer kam als große Hoffnung nach Wien. Die 2 Millionen Ablöse hätte man allerdings auch besser investieren können. Traustason und Wien-Hütteldorf passte nie. Ergriff nach nur einem Jahr die Flucht nach Griechenland. © GEPA 7/13 Djalminha (Austria Wien): Drei Mal durfte der brasilianische Wunderwuzzi in 12 Spielen im Dress der Austria jubeln. Der ehemalige Nationalteamkicker musste aber nach nur einem Jahr Wien wieder verlassen. Fazit: Außer Spesen nichts gewesen. © GEPA 8/13 Andreas Ivanschitz (RB Salzburg): 4 Mio. blätterte Salzburg für das einstige Fußball-Wunderkind von Rapid auf den Tisch. Der Wechsel sorgte für ein mittelschweres Erdbeben, gebracht hat er aber nichts. Nach nur sieben Monaten und 13 Spielen war Schluss. © GEPA 9/13 Cristiano (Red Bull Salzburg): 1,2 Millionen Euro ließ Salzburg ihn sich kosten, nur um ihn ein halbes Jahr später zu suspendieren. Der Grund: Neo-Coach Roger Schmidt setzte nicht auf ihn. Mittlerweile hat er sein Glück in Japan gefunden. © GEPA 10/13 Jochen Janssen (Austria Wien): Jochen Wer? Arie Haan investierte 1,75 Millionen Euro des Stronach-Gelds in den belgischen Stürmer. Nach 13 Spielen verließ er die Austria wieder- immerhin zahlte Waalwijk 1,3 Mio. Euro für ihn. © GEPA 11/13 Charles Amoah (Sturm Graz): Hannes Kartnigs teuerster Fehlgriff. 54 Millionen Schilling (ca. 4 Mio. Euro) verbrannte er mit diesem Einkauf. Mittlerweile arbeitet der Ghanaer in der Puntigamer-Brauerei und sein Sohn spielt für Sturm. © GEPA 12/13 Joaquín Boghossian (Red Bull Salzburg): Als Janko-Nachfolger geholt, erzielte der Stürmer gerade einmal zwei Törchen für die Bullen. 3 Millionen Euro soll er gekostet haben, manche Quellen sprechen sogar von 6,9 Mio. Euro. © GEPA 13/13 Die SPOX-Elf der teuersten Transfer-Flops. Rund 23 Millionen Euro setzten die österreichischen Klubs mit diesen elf Spielern in den Sand.

Einzig Larry Kayode wird wohl viel Geld in die Kassen der Austria spülen. Die Veilchen gaben aber bereits kolportierte 1,3 Millionen Euro für Kevin Friesenbichler und Christoph Monschein aus, somit könnte auch ein Großteil der Einnahmen aus dem Kayode-Deal schnell verpuffen. Im Vergleich zu früheren Transferjahren werden sich die Klubs in diesem Sommer mit wenig Einnahmen durch Ablösesummen zufrieden geben müssen.

Salzburg tanzt aus der Reihe

Der Meister spielt nicht nur sportlich sondern auch in Sachen Transfers in einer eigenen Liga. Von den Einnahmen der Bullen (acht Millionen Euro für Wanderson, sieben Millionen für Konrad Laimer) können die anderen Klubs nur träumen. Eine top aufgestellte Scouting-Abteilung sorgt dafür, dass die Bullen schon frühzeitig Kandidaten für die offenen Positionen am Zettel haben. Mit Marin Pongracic (1860 München) und Patrick Farkas (Mattersburg) haben die Salzburger ihre erste Mannschaft gezielt verstärkt.

Dahinter drängen die Talente aus Liefering nach, die trotz ihres jungen Alters schon problemlos in der Bundesliga mithalten können. Das System Red Bull läuft auf Hochtouren, während die anderen Klubs auf der Stelle treten. Deswegen wäre alles andere als eine Titelverteidigung der Salzburger eine Riesen-Sensation.