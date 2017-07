Twitter-Konter: Rapid trollt die Austria

Premier League Spartak Moskau -

FK Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Bolivar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG

Eine Woche vor dem Wiener Derby entstehen auf Social Media die ersten (humoristischen) Spannungen zwischen der Wiener Austria und dem SK Rapid Wien. Und diesmal waren es die Grün-Weißen, die gegen den Stadtrivalen stichelten.

Alles begann im Mai, kurz vor Saisonende. Rapid fixierte am 34. Spieltag mit einem 1:0-Sieg gegen Sturm Graz den Klassenerhalt in der Bundesliga auch offiziell. Die Veilchen konnten sich einen Seitenhieb nicht verkneifen und gratulierten via Twitter: "Hey SK Rapid! Gratulation zum vorzeitigen Klassenerhalt. Schön, dass ihr uns doch erhalten bleibt!"

Doch scheinbar vergisst man bei Rapid nicht so schnell. Und nach zwei Bundesliga-Runden - die Austria liegt mit null Punkten am Tabellenende, Rapid kann immerhin vier Zähler vorweisen - folgt die Antwort: "OK, Gratulation zu den ersten beiden Pflichtspiel-Saisontoren in der regulären Spielzeit! Gute Reise nach Zypern & auf ein spannendes Derby."

Damit spielten die Rapidler auf die Torflaute der Austria an. Die Violetten blieben gegen Ebreichsdorf, Altach und Limassol in der regulären Spielzeit ohne Tor. Gegen Sturm klappte es zwar zweimal, die drei Punkte gingen trotzdem nach Graz (2:3).