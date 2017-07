Reise-Chaos: Altach muss am Flughafen trainieren

2. Liga Sa Jetzt Alle Highlights mit Ingolstadt-Union & Darmstadt CSL Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Emirates Cup RB Leipzig -

Benfica Club Friendlies Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Emirates Cup Arsenal -

Sevilla First Division A St. Truiden -

Gent Superliga Bröndby -

Lyngby Super Liga Rad -

Roter Stern Serie A Corinthians -

Flamengo International Champions Cup AS Rom -

Juventus Serie A Gremio -

Santos Premier League Spartak Moskau -

Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Real Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Club Bolívar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne

Für den SCR Altach verlief die Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel gegen die Admira alles andere als optimal. Die Vorarlberger landeten nach technischen Defekten erst am Samstagabend in Wien. Davor saßen die Spieler und das Trainerteam mehr als 24 Stunden in Belgien fest.

Die Dienstreise zum Europa-League-Qualifikationsspiel gegen KAA Gent werden die Altacher wohl so schnell nicht vergessen. Mit diversen Spielen vertrieben sie sich am Flughafen in Oostende die Zeit, ehe eine Ersatzmaschine am Samstagnachmittag Richtung Wien abhob.

Laut der Kronen Zeitung wurde am Flughafengelände in Belgien kurzfristig ein improvisiertes Training eingeschoben. Danach bestritt das Team von Klaus Schmidt am Abend die einzige echte Übungseinheit vor dem Match gegen die Admira in der Südstadt. Als Ausrede will der Coach die misslungen Vorbereitung aber nicht gelten lassen: "Es gibt ja auch bei optimaler Vorbereitung keine Erfolgsgarantie."