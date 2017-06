Dilaver wechselt nach Posen

Samstag, 03.06.2017

Der Defensivallrounder, der vertraglich noch bis Ende Juni an den ungarischen Cupsieger Ferencvaros Budapest gebunden ist, wechselt im Sommer in die polnische Liga zu Vizemeister Pech Posen. Das berichtete die polnische Nachrichtenagentur PAP. In Posen kommt es zu einem Wiedersehen mit Ex-"Veilchen"-Coach Nenad Bjelica.

