"Werden das beobachten"

Donnerstag, 11.05.2017

Träumt die Wiener Austria heimlich von der Champions League? Bei Red Bull wartet man noch immer auf die Entscheidung der UEFA. Dürfen die Salzburger und Leipzig an der Champions League teilnehmen? Oder muss einer der beiden daheim bleiben? Eine Entscheidung soll nach Saison-Ende fallen.

Sollte nur einer der beiden Klubs teilnehmen dürfen, und Salzburg zu Gunsten der Leipziger verzichten, könnte der österreichische Vizemeister der nächste in der Schlange sein. Die Austria hätte dabei bekanntlich gute Karten. "Es ist unwahrscheinlich, aber da die UEFA mit so einem Fall noch nicht konfrontiert war, ist alles möglich. Wir werden mit einem Auge beobachten, was dort entschieden wird", so Austrias Finanzvorstand Markus Kraetschmer in der Kronen Zeitung zur Causa.

Was das Gedankenspiel jedoch nicht besonders realistisch macht: Sollte nur ein Red-Bull-Klub international ran dürfen, wären die Salzburger an der Reihe. Denn die Österreicher können die höhere Ligaplatzierung vorweisen. Verzichten können sie dann auch nicht. Denn das würde zum Verlust der Bundesliga-Lizenz führen.

