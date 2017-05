YB-Boss spricht Machtwort bei Hütter

Mittwoch, 10.05.2017

"Unser Trainer für die nächste Saison heißt hundertprozentig Adi Hütter", stellt YB-Sportchef Christoph Spycher im Schweizer Blick klar. Damit scheint es wohl ausgeschlossen, dass der ehemalige Salzburg-Meistermacher in diesem Sommer nach Wien übersiedelt.

Bickel präsentierte Shortlist

Bei Rapid such mit dem sportlichen Geschäftsführer Fredy Bickel momentan ausgerechnet jener Mann einen neuen Coach, der Hütter einst nach Bern lotste. Zuletzt bezeichnete der Schweizer den YB-Trainer als "interessanten Namen", nun meint aber auch er gegenüber dem Blick: "Ich würde sicher gerne mal wieder mit Adi zusammenarbeiten. Ich finde ihn einen super Trainer. Aber ich weiss, dass er in Bern glücklich ist. Und wenn er glücklich ist, dann bin ich es auch."

Einen Namen können die Rapid-Fans damit wohl von der Kandidatenliste streichen. Die Trainersuche bei Grün-Weiß geht nun in die heiße Phase. Am Montag präsentierte Bickel dem Vorstand eine zehnköpfige Shortlist, von der am Ende der passende Kandidat ausgewählt werden soll. Namen der Liste drangen bisher aber nicht nach außen.

