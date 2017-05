Nationalspieler scheinbar bei Salzburg Thema

Donnerstag, 11.05.2017

Laut dem Algemeen Dagblad bemühen sich neben den Bullen auch Feyenoord Rotterdam und Premier-League-Klub Watford um das 20-jährige Talent. Der niederländische Traditionsklub hat demnach schon eine offizielle Anfrage bei seinem derzeitigen Verein Utrecht gestellt.

Amrabat gehört beim aktuellen Tabellen-Vierten der Eredivisie in dieser Saison zu den absoluten Leistungsträgern. In 30 Saisonspielen kommt der zentrale Mittelfeldspieler auf sieben Assists. Für Marokko bestritt der in den Niederlanden geborene Rechtsfuß bereits zwei Länderspiele. Sein Vertrag bei Utrecht läuft noch bis Sommer 2018.

Steckbrief von Sofyan Amrabat