Gucher-Klub wirbt um Erste-Liga-Kicker

Donnerstag, 27.04.2017

19 Tore erzielte Goalgetter Patrik Eler für Wacker Innsbruck in dieser Saison bereits. Damit avancierte er quasi zur Lebensversicherung für die Tiroler, die in den letzten Monaten einige Probleme hatten. Die Leistungen des Slowenen wurden auch im Ausland zur Kenntnis genommen.

Laut Tiroler Tageszeitung ist Vicenza Calcio am Führenden der Erste-Liga-Torschützenliste interessiert. Beim italienischen Zweitligisten steht seit Jänner auch ÖFB-Legionär Robert Gucher unter Vertrag. Neben Vicenza sollen auch österreichische Klubs am 25-Jährigen dran sein. Bei Wacker läuft sein Vertrag noch bis 2019, die Tiroler könnten für Eler also eine kräftige Ablösesumme kassieren.

Steckbrief von Patrik Eler