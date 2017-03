Barca wirft Auge auf Schlager

Donnerstag, 09.03.2017

Wie der Kurier berichtet, beobachtete der Barcelona-Scout Josep Moratalla sowohl Salzburgs Auswärtsspiel bei Rapid, als auch das Youth-League-Duell gegen Atletico Madrid. Laut Nicolas Oliva, der einige Spanier nach Ried lotste und Moratalla in Salzburg betreute, fand der Barca-Scout Gefallen an Spielern der Salzburger. Zwei Spieler hätten es ihm besonders angetan.

"In Hannes Wolf sieht er einen künftigen Spieler der Deutschen Bundesliga. In das 4-3-3 von Barça passt er als hängende Spitze aber nicht", so Oliva zum Kurier. Xaver Schlager soll hingegen weiterhin beobachtet werden: "Es hat ihn beeindruckt, wie er sich gegen Rapid und nur zwei Tage später gegen Atlético präsentiert hat."

