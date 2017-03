Neymar: "Messi wird seinen Vertrag verlängern"

Donnerstag, 09.03.2017

"Messi wird verlängern, mit Sicherheit", sagte Neymar im Anschluss an das dramatische Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (6:1), als der spanische Meister als erste Mannschaft in der Königsklassen-Geschichte nach einer 0:4-Niederlage im Hinspiel noch die nächste Runde erreichte.

"Die erste Woche nach dem Spiel in Paris war hart. Dieses Spiel hat viel Schaden angerichtet. Aber dann sind wir rechtzeitig wieder in Form gekommen und konnten das Rückspiel kaum erwarten. Wir wollten Geschichte schreiben", so Neymar weiter.

Die Offensivstars Neymar und Luis Suarez verlängerten ihre Verträge bereits im letzten Jahr langfristig. Nun soll auch Lionel Messi unbedingt nachziehen.

Präsident Josep Maria Bartomeu betonte bereits im Januar: "Ich kann jeden beruhigen. Ich werde die Gespräche persönlich führen, um sicherzugehen, dass Messi hier bleibt. Er ist der beste Spieler der Welt und wir wollen ihn unbedingt halten. Wir wünschen uns, dass er bleibt und er will das auch. Hoffentlich beendet er seine Karriere bei Barcelona."

Der fünfmalige Weltfußballer erzielte für den FC Barcelona in 571 Spielen wettbewerbsübergreifend 495 Tore.

Lionel Messi im Steckbrief