Wiener Derby um Marc Janko?

Freitag, 10.03.2017

Marc Jankos Vertrag beim FC Basel läuft im Sommer aus. Geht es nach dem Schweizer Blick, stehen die Zeichen auf Trennung. Aus Österreich will das Blatt vernommen haben, dass sowohl die Wiener Austria als auch Rapid den 34-Jährigen ablösefrei verpflichten wollen. Doch es gibt auch Interesse aus China und Australien.

Die Wiener Austria war an Janko bereits einmal dran - doch der Nationalstürmer entschied sich für Basel und war mit 26 Toren in 36 Spielen maßgeblich an zwei Meistertiteln beteiligt. "Wenn er zu uns gekommen wäre, hätte er sich wohlgefühlt und das braucht er", trauerte Austria-Trainer Thorsten Fink dem verpassten Transfer damals nach. Klappt es nun mit der Verpflichtung? Der SK Rapid will jedenfalls ein Wörtchen mitsprechen.

