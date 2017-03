Als Damir Canadi Louis Schaub zusammenputzte

Freitag, 31.03.2017

Dass Rapid-Trainer Damir Canadi und die grün-weiße Mannschaft nicht das allerbeste Verhältnis pflegen, zählt zu den weniger gut behüteten Geheimnissen im heimischen Fußball. Der Standard berichtet nun in der Freitagsausgabe von einem konkreten Vorfall, der sich in den vergangenen Wochen abgespielt haben dürfte.

Da wird berichtet, dass Louis Schaub - ein introvertierter Fußballer der ruhigen Sorte - von Canadi im Training zusammengeputzt wurde, weil er zu lange dribbelte. Canadi soll geschrien und Schaub gewünscht haben, von Gegenspielern niedergeschnitten zu werden. Damit er Zeit zum Nachdenken habe. Rapid-Spieler bestätigten diesen Vorfall gegenüber dem Standard.

Übrigens sprach zuvor auch schon der Kurier Canadi auf diesen Vorfall an. Dieser wollte sich, wenig überraschend, aber nicht darüber äußern: "Das sind Interna, die ich mit den Spielern bespreche." Der besagte Schnitt wird bei dem 22-jährigen Feintechniker übrigens sobald nicht erfolgen. Der Offensivspieler zog sich beim Nationalteam einen Muskelfaserriss zu und kann Rapid unter anderem in den wichtigen Spielen gegen St. Pölten in Cup und Meisterschaft nicht helfen.

Louis Schaub im Steckbrief